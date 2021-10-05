Цена на газ в Европе впервые превысила 1400 долларов

Биржевые цены на газ в Европе побили очередной рекорд, перевалив за отметку в 1400 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

С утра, когда стартовали торги, стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF поднялась примерно на 200 долларов, набрав более 19%. К 15:26 мск цена достигла очередного рекорда, перевалив за отметку в 1400 долларов за тысячу кубометров. После наметилось несущественное снижение.

Газовый рынок Европы переживает потрясения с лета. Цены постоянно растут, но в последний месяц темпы существенно ускорились. Так, в начале августа тысяча кубометров топлива продавалась по 515 долларов, а к 5 октября цена выросла почти в три раза. При этом наблюдается и рекордно низкий уровень запасов в подземных хранилищах.