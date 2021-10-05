Новости

В Москве внедрят экспресс-тестирование на коронавирус в школах 16:50
Евро опустился до 84 рублей впервые с лета 2020 года 16:40
Один из создателей "Аббатства Даунтон" Пилчер умер от COVID в 53 года 16:37
В Испании отмечается бум коворкинга 16:35
Путин заявил о надежде не заболеть коронавирусом 16:35
Минтруд предложил упростить найм подростков 16:34
NASA: Отправка российского киноэкипажа в космос прошла безупречно 16:31
Роспотребнадзор назвал новую группу риска по гриппу 16:28
Промес пропустит три недели из-за травмы 16:27
Голикова заявила о кратном росте заболеваемости COVID-19 среди детей 16:20
Продажи цифровых книг во время сбоя соцсетей выросли на 1 млн рублей 16:20
Умер актер Вагиф Шарифов 16:16
Голикова назвала главную группу риска по заболеваемости COVID-19 16:15
Минздрав: Под наблюдением находятся 967 тысяч россиян с COVID-19 16:14
Дети отправили 6 тысяч работ на конкурс "Экология - дело каждого" 16:11
Lancet: Эффективность вакцины Pfizer через полгода падает вдвое 16:09
Цена на газ в Европе впервые превысила 1400 долларов 16:02
В регионах России выявлены случаи заболевания гриппом 16:01
Мама режиссера Шипенко прокомментировала стыковку его корабля с МКС 16:01
Новый прибор для уничтожения коронавируса начали выпускать в России 15:57
Генпрокуратура поручила проверить колонии в Саратовской области 15:55
Голикова: Меры по борьбе с коронавирусом позволят обойтись без локдауна 15:53
Стали известны подробности гибели зампреда правительства Ивановской области 15:53
МВД поручено определить срок "нежелательности пребывания в РФ" Мирзализаде 15:53
Мишустин рассказал, как год работал в школе учителем информатики 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
Задайте вопрос ректору Финансового университета при правительстве Михаилу Эскиндарову
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
05.10.2021 16:02
Рубрика: Экономика

Цена на газ в Европе впервые превысила 1400 долларов

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Биржевые цены на газ в Европе побили очередной рекорд, перевалив за отметку в 1400 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Кудрин рассказал, когда РФ нужно отказаться от нефтегазовых доходов

С утра, когда стартовали торги, стоимость ноябрьского фьючерса по индексу голландского TTF поднялась примерно на 200 долларов, набрав более 19%. К 15:26 мск цена достигла очередного рекорда, перевалив за отметку в 1400 долларов за тысячу кубометров. После наметилось несущественное снижение.

Газовый рынок Европы переживает потрясения с лета. Цены постоянно растут, но в последний месяц темпы существенно ускорились. Так, в начале августа тысяча кубометров топлива продавалась по 515 долларов, а к 5 октября цена выросла почти в три раза. При этом наблюдается и рекордно низкий уровень запасов в подземных хранилищах.

Экономика Отрасли Нефть и газ

Главное сегодня

Цена на газ в Европе впервые превысила 1400 долларов
Песков рассказал о планах Путина в день рождения
Министр финансов Антон Силуанов ушел на самоизоляцию по состоянию здоровья
В Оренбуржье суд отправил под арест подозреваемого в убийстве трех девушек
Телефонные мошенники научились обманывать россиян с помощью роботов
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить