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05.10.2021 10:25
Рубрика: Экономика

Цены на газ в Европе почти достигли 1250 долларов

Текст: Евгения Думанская
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Во вторник на открытии торгов цены на газ в Европе снова существенно выросли, почти достигнув отметки в 1250 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.

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В понедельник была преодолена отметка в 1200 долларов, после чего на фоне старта тестирования первой нитки газопровода "Северный поток-2" котировки снизились примерно на 70 долларов.

Утром во вторник цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла на 7,6% от предыдущего закрытия. Стоимость тысячи кубометров составила 1247,4 доллара.

Цены на газ в Европе стремительно растут все лето, а осенью ситуация стала еще более острой. Только с начала августа цены выросли более чем в два раза. В качестве причин этого называются разные факторы, в частности, снижение запасов в хранилищах и падение производства электроэнергии из возобновляемых источников, потребовавшее увеличение расхода газа.

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