Число новых пользователей Viber выросло в 5 раз на фоне сбоев Facebook

Количество регистраций пользователей в мессенджере Viber выросло пять раз на фоне масштабного сбоя сервисов Facebook. Об этом сообщили в пресс-службе Viber.

По данным компании, в пиковые часы число новых пользователей превышало обычные значения в десять раз. "Также у нас на 75% выросло количество сообщений и в два раза увеличилось количество звонков", - заявила директор по глобальному развитию Rakuten Viber Анна Знаменская.

По ее словам, сбой в работе мессенджеров показал важность "нескольких различных приложений для общения на девайсе".

В понедельник в работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой, который привел к полному отключению сервисов. Начиная примерно с 18:30 мск и на протяжении почти семи часов пользователи не могли обновить ленты новостей в мобильных приложениях и на сайтах Facebook и Instagram, отправить сообщение и позвонить через WhatsApp.