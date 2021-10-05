До старта первого в мире киноэкипажа на МКС осталось несколько часов

Через девять минут после пуска ракеты "Союз 2.1а" корабль будет выведен на орбиту. Его сближение с Международной космической станцией произойдет уже через два витка: это примерно 3 часа 17 минут. Это всего третий пилотируемый запуск по такой сверхкороткой схеме. Напомним: традиционной является двухсуточная схема, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Также используется четырехвитковая схема, которая длится около шести часов. По двухвитковой (трехчасовой) схеме пока слетали несколько грузовых кораблей "Прогресс МС" и два пилотируемых "Союза". Рекорд скорости полета был установлен "Союзом МС-17" 14 октября 2020 года - 3 часа 3 минуты.

Такого не было еще никогда в истории: впервые игровой фильм профессионалы "синема" будут снимать не в павильоне киностудии, а на орбите Земли. И помогать им в этом будут профессионалы космоса. Которые тоже будут сниматься в картине. Научно-просветительский проект "Вызов" будет реализован во время 66-й экспедиции на МКС. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 174 суток. А Юлия Пересильд и Клим Шипенко проведут на космической станции не менее двенадцати суток.

Юлия играет врача-хирурга, которая по сюжету отправляется на орбиту, чтобы спасти космонавта. Везет киношников на "съемочную площадку" среди звезд космонавт с очень солидным космическим багажом - Антон Шкаплеров. Для него это уже четвертый полет. За плечами 533 суток, проведенных в невесомости, дважды работал в открытом космосе. Но опыт опытом, а когда в экипаже сразу два участника космического полета, а проще - два "любителя", и нет бортинженера - это архисерьезно. И это тоже своеобразный вызов - полностью взять на себя управление космическим кораблем и уже на орбите сыграть одну из ролей в художественном фильме.

Готовился не только командир и вся его команда, готовили и сам корабль. Так, "Союз МС-19" оснащен переносными пультами, чтобы им мог управлять один человек. "Пришлось учиться управлять кораблем одному. Наш "Союз" оборудовали новым переносным пультом для особо важных команд, которые обычно выполняет бортинженер. На определенных участках полета я буду его доставать и выдавать нужные команды", - рассказал Антон Шкаплеров в интервью журналу "Русский космос".

Для тренировок был доработан комплексный тренажер корабля в Центре подготовки космонавтов, переписана бортовая документация. Часть операций возложена на Пересильд и Шипенко. Как пояснил командир, возле Юлии находится клапан подачи кислорода в спускаемый аппарат, а слева от Клима - клапан подачи кислорода в скафандры, а также заслонки воздушной вентиляции.

Режиссер и актриса готовились по ускоренной программе. Никто не скрывает: было непросто. Однако трудности, с которыми сталкивались все участники амбициозного проекта, не заставляют отказаться от идеи ускоренной подготовки к полетам людей самых разных профессий. Напротив, практика показала, что это вполне реально и даже необходимо.

"Сейчас стояла задача подготовить к полету актрису и режиссера для съемок художественного фильма. Но не исключено, что в будущем мы сможем ускоренно подготовить врача или человека другой специальности, например, для оказания помощи экипажу или личного участия в каком-нибудь важном эксперименте на МКС", - отметил Шкаплеров на предстартовой пресс-конференции.

Когда снимается новое кино - это всегда хорошо. А когда обещают суперпроект, завязанный на космос, - это просто здорово. Как не вспомнить премьеру фильма "Салюта-7" Клима Шипенко в Кремлевском дворце: в зале тесно от Героев космоса. Сияют Звезды и тех, кто летал, и тех, кто делал ракеты и корабли, на которых летали. По нервам било: "Мы сможем вернуть на Землю только одного человека!" В основу блокбастера были положены реальные драматические события 1985 года. Но хватало и художественных выдумок. Один из героев-спасателей - бортинженер "Союза Т-13", дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных рассказывал корреспонденту "РГ": "Я категорически был против эпизода, где космонавт кувалдой чинит солнечный датчик. Высказал свое мнение, но эпизод в фильме все-таки остался".

Однако факт остается фактом: фильм побил все рекорды посещаемости. А конкурс в вузах на космические специальности просто подскочил. Не случайно командир экипажа дублеров Герой России космонавт Олег Артемьев отметил: "Этот полет самая выгодная, самая лучшая инвестиция в будущее в нашей космонавтики".

Между тем

Чем болеют космонавты

До сих пор экипажи летали и летают на орбите Земли. Что называется, "под боком". Поэтому, вся система медицинского обеспечения построена на возможности возврата, если вдруг возникнет ситуация, угрожающая жизни. "В свое время, например, разрабатывались варианты оказания хирургической помощи в космических полетах. У нас даже в музее какие-то экспонаты есть, - рассказывал корреспонденту "РГ" директор Института медико-биологических проблем РАН академик Олег Орлов. - Но потом все это было приостановлено. Летаем на орбите - и проще посадить. Но межпланетные полеты будут автономными и будут иметь другие принципиальные отличия".

Отвечая на вопрос, должен ли быть вырезан аппендицит у космонавтов, которые полетят, например на Луну, ученый ответил: "Очень хороший вопрос вы задали. Я уже упоминал, что проблема хирургии в космическом полете не решена. И если бы только аппендицит был. Если мы посмотрим таблицу возможности рисков в развитии тех или иных ситуаций, то я, наверное, соглашусь: аппендицит проще удалить, чтобы этот риск в полете не возник. Но могут возникнуть другие ситуации, требующие хирургического вмешательства. Поэтому как? Сейчас есть разные технологические подходы, включая робототехнику. Это важнейшая тема".

А вообще, как рассказывают специалисты, чаще всего космонавты жалуются на головную боль, вестибулярные расстройства, тошноту. Даже насморк бывает: там же есть вентиляторы. Поработал вспотевший рядом - вот и получил. Случаются мелкие травмы, ушибы, растяжения. Ведь физические нагрузки огромные. Был случай. Космонавт занимался на бегущей дорожке. Чтобы представляли: две натяжные ленты притягивают его с двух сторон к тренажеру с силой примерно 50-60 килограммов. Скорость "бега" - около 11 км в час. И вдруг оторвался один притяг. Человека практически кинуло в другую сторону. Слава богу, обошлось без травм.