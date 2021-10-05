Эксперты выяснили, кто чаще всего жалуется на микрофинансовые организации

Больше всего жалоб и претензий микрофинансовые организации получают от клиентов в возрасте 25-44 лет, показало исследование BMB Agency.

В обзоре приняли участие компании из топ-50 рейтинга российских МФО. Специалисты выяснили, что клиенты в возрасте 25-44 лет являются наиболее финансово грамотными, а также чаще всего жалуются и высказывают свое мнение по работе МФО.

"Свыше 75% респондентов отметили, что клиенты 25-44 лет наиболее часто оставляют жалобы, претензии и предложения в адрес микрофинансовых организаций", - говорится в результатах исследования.

Представители отрасли, опрошенные РИА Новости, рассказали, что граждане этой возрастной категории являются основной аудиторией онлайн-сервисов кредитования. Среди наиболее частых причин их жалоб отметили отказы в выдаче займа, отсутствие скидок на проценты, а также технические проблемы сервисов.

В целом по рынку также жалуются на нелояльность кредиторов при взыскании долгов и скорость решения вопросов. Большинство жалоб, как отметили представители МФО, клиенты подают на эмоциях.

Кстати, в России активизировались мошенники, выдающие себя за МФО. Их жертвами порой становятся граждане, которые никогда не обращались в такие организации.