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Рубрика: Экономика

Эксперты выяснили, кто чаще всего жалуется на микрофинансовые организации

Текст: Евгения Думанская
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Больше всего жалоб и претензий микрофинансовые организации получают от клиентов в возрасте 25-44 лет, показало исследование BMB Agency.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
МФО перестанут выдавать онлайн-кредиты "до зарплаты"

В обзоре приняли участие компании из топ-50 рейтинга российских МФО. Специалисты выяснили, что клиенты в возрасте 25-44 лет являются наиболее финансово грамотными, а также чаще всего жалуются и высказывают свое мнение по работе МФО.

"Свыше 75% респондентов отметили, что клиенты 25-44 лет наиболее часто оставляют жалобы, претензии и предложения в адрес микрофинансовых организаций", - говорится в результатах исследования.

Представители отрасли, опрошенные РИА Новости, рассказали, что граждане этой возрастной категории являются основной аудиторией онлайн-сервисов кредитования. Среди наиболее частых причин их жалоб отметили отказы в выдаче займа, отсутствие скидок на проценты, а также технические проблемы сервисов.

В целом по рынку также жалуются на нелояльность кредиторов при взыскании долгов и скорость решения вопросов. Большинство жалоб, как отметили представители МФО, клиенты подают на эмоциях.

Кстати, в России активизировались мошенники, выдающие себя за МФО. Их жертвами порой становятся граждане, которые никогда не обращались в такие организации.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Бизнес Рынок кредитования

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