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05.10.2021 05:55
Рубрика: Общество

Facebook: Масштабный сбой не привел к утечке данных пользователей

Крупный сбой, произошедший в понедельник в работе сервисов Facebook, не привел к утечке данных пользователей. "У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя", - цитирует ТАСС заявление, распространенное компанией.

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Отмечается также, что сбой произошел из-за неудачных изменений в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных. "Инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию", говорится в заявлении Facebook. Эти неполадки имели "каскадный эффект".

Напомним, в понедельник в работе сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой, который привел к их полному отключению. Начиная примерно с 18:30 мск и на протяжении почти семи часов пользователи не могли обновить ленты новостей в мобильных приложениях и на сайтах Facebook и Instagram, отправить сообщение и позвонить через WhatsApp.

Сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, назвал сбой в работе соцсети Facebook самым масштабным из когда-либо зафиксированных. Также неполадки отмечались в работе Netflix, Zoom, Viber, YouTube и Tinder.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook

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