Фестиваль "Декабрьские вечера" открывает продажу билетов

Завтра, 6 октября, в продажу поступит первая партия билетов на "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" - фестиваль, традиционно проводимый ГМИИ им. Пушкина, в этом году продлится с 1 по 24 декабря и обещает стать настоящим экспериментом. Вместе с уникальной музыкальной программой гостям представят выставку, которая буквально "пересоберет" знаменитую коллекцию музея и позволит взглянуть на нее новым, совсем не взрослым, взглядом.

- Наш будущий фестиваль мы назвали "Вариации в свободном стиле", и мне кажется, нет темы более актуальной - мы живем в эпоху рамок и запретов, спасти нас может только импровизация, - уверена Марина Лошак.

Несколько лет назад директора ГМИИ им. Пушкина настолько впечатлила парижская выставка Жан-Юбера Мартена "Карамболяж", что она пригласила французского куратора и визионера сделать совместный проект. Так родилась идея экспозиции "Бывают странные сближенья" - по сути, это авторский взгляд на музейное собрание, где шедевры мировых мастеров будут соседствовать с совсем неизвестными именами, а знания и научные комментарии уступят место чистому чувству.

Основную коллекцию Пушкинского музея ждет полная реэкспозиция, в своем новом виде она займет все художественные залы второго этажа в главном здании. Сам Жан-Юбер Мартен подчеркивает: основа любой выставки - то, что видит зритель, а вовсе не то, насколько хорошо он знает древнегреческую мифологию или Ветхий Завет.

- Долгое время музеи придавали слишком большое внимание знанию, а не чувственному восприятию. Но деление на высокое и низкое искусство - условность, которую очень легко можно разрушить. В этом и есть цель нашей выставки, которая ориентирована на самую широкую аудиторию, - говорит куратор.

И если комментарий к ней - то только музыкальный. Одиннадцать концертов "Декабрьских вечеров" составят единое целое с художественной импровизацией - выбранные для исполнения произведения будут столько же неожиданными и вступят в перекличку с визуальными сюжетами.

Откроют программу "Солисты Москвы" и Юрий Башмет, также гостей ждет "Хождение за три моря" от Ансамбля "Студия новой музыки", Московский ансамбль современной музыки представит "Сад радости и печали...", а Klavierabend Алексея Володина - "Апологию круга". Целый блок составят французские исполнители - на фестивале выступят Ансамбль современной музыки Court-Circuit, Вокальный ансамбль Aedes, Klavierabend Жан-Эффлама Бавузе. А в рамках концерта "Аффекты барокко" на сцене встретятся Ансамбль старинной музыки Le Poeme Harmonique и Вокальный ансамбль Intrada под управлением Екатерины Антоненко. Еще из зарубежных гостей ждут Австрию - Ансамбль современной музыки Klangforum Wien сыграет "Геометрию контрапункта". Одним из самых ожидаемых представлений станет музыкально-хореографическая фантазия "Магия маски" - композитор Ираида Юсупова, режиссер-постановщик Алла Сигалова. А финальный аккорд "Декабрьских вечеров" - "Движелище" от Оркестра без дирижера Персимфанс.

- Все вместе это, как мне кажется, превратится в новый, очень органичный и свежий проект музея, который приоткроет нам окошко свободы и позволит снять маску. Внутреннюю, конечно,- подытоживает Марина Лошак.

Справка "РГ"

Продажа билетов на "Декабрьские вечера Святослава Рихтера" стартует в среду, 6 октября. Вторая партия поступит в продажу через неделю - 13 октября, третья - 20 октября. Приобрести билеты можно на официальном сайте фестиваля, там же размещена полная программа и все об исполнителях.

Выставка "Бывают странные сближенья" откроется 9 ноября и продлится несколько месяцев, до 6 февраля 2022 года.