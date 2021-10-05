Great Wall запатентовал в России свои электромобильные бренды

Китайская Great Wall Motor подала заявку на регистрацию в российской юрисдикции права собственности на торговые наименования и графические знаки "Ora" и "Aure", информация об этом содержится в свежей выгрузке базы fips.ru. Имена планируется оформить по классу автомобилей и других транспортных средств.

Под маркой "Ora" Great Wall выпускает с 2018 года городские электромобили, представленные на домашнем китайском рынке. Никаких продуктов Great Wall под маркой "Aure" до сих пор представлено не было.

Регистрация в России двух марок не означает, что машины под ними обязательно выйдут на наш рынок. Не исключено, что речь идет о простой юридической формальности, в рамках которой автопроизводитель перестраховывается, патентуя свою интеллектуальную собственность на всех крупнейших рынках мира.

В России и странах Таможенного союза на сегодняшний день Great Wall Motors предлагает две модельные линейки - кроссоверы и внедорожники Haval и пикапы GWM. С 2019 года в Тульской области работает автозавод полного цикла, на нем выпускают автомобили Haval.