HBO показала первый отрывок из сериала "Миротворец" Джеймса Ганна

На YouTube-канале HBO Max опубликован небольшой отрывок из грядущего сериала "Миротворец".

Видеоролик почти полностью состоит из подколок и шуток по поводу костюма титульного антигероя и его излишнего патриотизма.

Персональное шоу персонажа Джона Сины продолжит его историю после событий фильма "Отряд самоубийц".

Джеймс Ганн выступает не только шоураннером проекта, но также поставит несколько эпизодов как режиссер.

Премьера "Миротворца" запланирована на 2022 год, без более точной даты.