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HBO показала первый отрывок из сериала "Миротворец" Джеймса Ганна

Новости
    05.10.2021, 15:40
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале HBO Max опубликован небольшой отрывок из грядущего сериала "Миротворец".

Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Венома 2" рассказал о планах на третью часть

Видеоролик почти полностью состоит из подколок и шуток по поводу костюма титульного антигероя и его излишнего патриотизма.

Персональное шоу персонажа Джона Сины продолжит его историю после событий фильма "Отряд самоубийц".

Джеймс Ганн выступает не только шоураннером проекта, но также поставит несколько эпизодов как режиссер.

Премьера "Миротворца" запланирована на 2022 год, без более точной даты.

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