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В "РГ" состоится круглый стол об экологическом страховании
05.10.2021 17:09
Рубрика: Экономика

Какие доходы принесет России закупка мусорных баков за 1 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль
Закупка почти 80 тысяч мусорных контейнеров для 46 регионов страны, на которую правительство выделило 1 млрд рублей, позволит вернуть в оборот ценные вторичные ресурсы, прежде безвозвратно отправлявшиеся гнить на полигоны, и создаст новые рабочие места. Об этом рассказали "РГ" в ППК "Российский экологический оператор" (РЭО).
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Именно первичное разделение мусора на вторсырье и прочие отходы поможет стране запустить экономику замкнутого цикла, при которой из бытовых отходов все составляющие, имеющие шанс на вторую жизнь, извлекают для вовлечения в хозяйственный оборот.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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По оценкам экспертов Greenpeace, Россия каждый год теряет больше 230 млрд рублей из-за неотлаженной системы раздельного сбора. Теперь эта проблема будет по крайней мере частично решена и материальные ресурсы вернуться в оборот.

"Правительственная поддержка регионов по развитию раздельного сбора отходов - ожидаемый и логичный шаг, - считает глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. - Очевиден дефицит инфраструктуры для раздельного сбора отходов в субъектах, поэтому сегодня так важно подставить им финансовое плечо. Кроме того, контейнеры - "лицо" реформы и это идеологически значимо".

Правильно разделенный при выбрасывании на помойку мусор - не только вклад в экономику страны, но и создание новых рабочих мест. По подсчетам ППК РЭО, утилизацией полимеров будут заниматься почти 8,3 тысячи россиян, стекла - 600 человек, резины - 500 работников. Утилизация электроприборов обеспечит 3,5 тысячи рабочих мест, а превращение непригодных для переработки "хвостов" в RDF-топливо - более 500. Как отмечают эксперты, отрасль по переработке отходов хорошо автоматизирована, поэтому предприятиям не требуется большой штат, но операторы установок вполне могут рассчитывать на пристойную зарплату.

В перспективе во вторичные материальные ресурсы будут переработаны 20% всех отходов - это 15 млн тонн, добавили в ППК РЭО. Для этого нужны предприятия, без которых раздельный сбор отходов отчасти теряет смысл. Этот фактор был учтен при выборе регионов для закупки контейнеров, объясняет Рашид Исмаилов. По его словам, распределению средств предшествовал конкурсный отбор по критериям: нормативное обеспечение, наличие объектов обработки.

В свою очередь переработка отходов во вторичные ресурсы упирается в спрос на продукцию, которую можно получить из отходов. Специалисты считают, что предельные возможности замкнутого цикла составляют 70% перерабатываемых отходов. Белую писчую бумагу невозможно сделать из макулатуры, а пакеты из вторичного полиэтилена будут распадаться на части.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Кроме того, часть материалов перерабатывается не по принципу рециклинга, - то есть воссоздания исходного предмета, как это происходит со стеклянными бутылками, - а даунциклинга, когда, например, пластиковые бутылки перерабатываются в утеплитель, пакеты - в садовые лавочки, а старые шины становятся дорожным покрытием. Если все это будет востребовано рынком, то переработка отходов станет экономически оправдана и, как всякое прибыльное занятие, вызовет интерес бизнеса, полагает глава Российского экологического общества.

"Ситуация в регионах разная, все зависит от наличия достаточной инфраструктуры, - пояснил Рашид Исмаилов. - Перерабатывающие объекты активно строятся, но одна из важных государственных задач - обеспечить спрос на вторичку, в том числе через "зеленые госзакупки".

Экономика

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