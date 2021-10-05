Командир "киноэкипажа" рассказал о самочувствии Пересильд и Шипенко

Командир "киноэкипажа" космонавт Антон Шкаплеров доложил на Землю, что самочувствие отправившихся к МКС актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко хорошее.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с кораблем, на борту которого первый в мире "киноэкипаж", стартовала с космодрома Байконур в 11:55 мск. Точь в точь, как было запланировано. Корабль выведен на орбиту и держит курс к МКС. Стыковка со станцией должна состояться через три часа с небольшим после старта. Ожидается, что в 15:12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции намечены на 17:05.

Впервые в истории корабль "Союз" пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера. Вновь прибывшие присоединятся к находящимся в настоящее время на станции членам экспедиции МКС-65 россиянам Олегу Новицкому, Петру Дуброву и американцу Марку Ванде Хаю, а также к участникам миссии Crew-2 американцам Шейну Кимброу, Меган Макартур, японцу Акихико Хосидэ и французу Тома Песке,

Антону Шкаплерову предстоит пробыть на станции до весны 2022 года - ориентировочно 174 суток. Шипенко и Пересильд будут работать на орбите около 12 суток. Их возвращение запланировано на 17 октября.

В съемках "Вызова" им будут помогать российские космонавты, которые тоже сыграют в фильме.

Видео: RT