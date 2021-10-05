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05.10.2021 14:50
Рубрика: Экономика

Кудрин рассказал, когда РФ нужно отказаться от нефтегазовых доходов

Текст: Евгения Думанская
Российский бюджет получает треть доходов от нефтегазовой отрасли, но вскоре нужно начать отвыкать от этой схемы, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Он отметил, что отрасль живет около 60 лет, и осталось еще 10-15 лет, чтобы отказаться от нее как основного источника доходов, если не полностью, то начать плавный переход.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Согласно мировым прогнозам, напомнил Кудрин, к 2050 году потребление углеводородов снизится в два раза, и это вызов для России.

"Правительство понимает, что с учетом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии в мире - прямого отказа от этого, нам тоже нужно быть осторожными, это наш тот самый источник, который на треть закрывает федеральный бюджет сейчас, он может снижаться", - цитирует Кудрина "Прайм".

Кстати, форсированный переход на возобновляемые источники энергии считают одной из причин небывалого роста цен на газ в Европе. Из-за безветренной погоды пришлось увеличить потребление газа для генерации электроэнергии на фоне самого низкого на последние годы уровня заполненности хранилищ. Биржевые цены 5 октября превысили 1300 долларов за тысячу кубометров.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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