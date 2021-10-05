Кудрин рассказал, когда РФ нужно отказаться от нефтегазовых доходов

Он отметил, что отрасль живет около 60 лет, и осталось еще 10-15 лет, чтобы отказаться от нее как основного источника доходов, если не полностью, то начать плавный переход.
Согласно мировым прогнозам, напомнил Кудрин, к 2050 году потребление углеводородов снизится в два раза, и это вызов для России.
"Правительство понимает, что с учетом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии в мире - прямого отказа от этого, нам тоже нужно быть осторожными, это наш тот самый источник, который на треть закрывает федеральный бюджет сейчас, он может снижаться", - цитирует Кудрина "Прайм".
Кстати, форсированный переход на возобновляемые источники энергии считают одной из причин небывалого роста цен на газ в Европе. Из-за безветренной погоды пришлось увеличить потребление газа для генерации электроэнергии на фоне самого низкого на последние годы уровня заполненности хранилищ. Биржевые цены 5 октября превысили 1300 долларов за тысячу кубометров.