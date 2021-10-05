Кудрин рассказал, когда РФ нужно отказаться от нефтегазовых доходов

Российский бюджет получает треть доходов от нефтегазовой отрасли, но вскоре нужно начать отвыкать от этой схемы, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Он отметил, что отрасль живет около 60 лет, и осталось еще 10-15 лет, чтобы отказаться от нее как основного источника доходов, если не полностью, то начать плавный переход.

Согласно мировым прогнозам, напомнил Кудрин, к 2050 году потребление углеводородов снизится в два раза, и это вызов для России.

"Правительство понимает, что с учетом перспектив энергоперехода и снижения углеводородных источников энергии в мире - прямого отказа от этого, нам тоже нужно быть осторожными, это наш тот самый источник, который на треть закрывает федеральный бюджет сейчас, он может снижаться", - цитирует Кудрина "Прайм".

Кстати, форсированный переход на возобновляемые источники энергии считают одной из причин небывалого роста цен на газ в Европе. Из-за безветренной погоды пришлось увеличить потребление газа для генерации электроэнергии на фоне самого низкого на последние годы уровня заполненности хранилищ. Биржевые цены 5 октября превысили 1300 долларов за тысячу кубометров.