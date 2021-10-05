Мама режиссера Шипенко прокомментировала стыковку его корабля с МКС

Валерия Шипенко, мама режиссера Клима Шипенко, который отправился на МКС для съемок фильма вместе с актрисой Юлией Пересильд, рассказала "РГ" о своих эмоциях после стыковки корабля со станцией.

"Вы меня застали врасплох - буквально только что пристыковался корабль. Были сложности, мы нервничали, я уже хотела убежать - выйти из зала. Но тут на выходе остановили - пристыковались! С третьего раза, вручную. Вы понимаете, насколько это символично, даже немыслимо. Клим же ту же самую ситуацию снял в своем фильме "Салют 7", все это проиграл. И вот теперь это случилось в реальной жизни", - сказала она.

"Конечно, я очень нервничала. Два дня мы все тут переживали. Провожали, поддерживали. Конечно, ребята держатся молодцом. Но для нас - близких - все равно их напряжение видно", - отметила Валерия Шипенко.