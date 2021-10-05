Масложор, коробка, электрика. Все проблемы Vesta к 120 тысячам км пробега

Lada Vesta, откатавшая 120 тысяч километров, требует повышенного внимания и с каждой новой тысячей пробега вызывает все меньше уверенности. К такому выводу пришел обозреватель журнала "За рулем" Кирилл Милешкин, показавший, что может ждать обладателей флагмана отечественного автопрома к пятому году владения.

Самой крепкой оказалась подвеска. Единственное, что пошло под замену, - стойки стабилизатора на 40 тысячах километров. На данный момент амортизаторы сухие, люфты в элементах отсутствуют, однако износ ходовой части все же ощущается и перебрать ее не будет лишним.

За время эксплуатации пришлось дважды заменять гофру системы выпуска. Первая, оригинальная, прогорела через 60 тысяч километров, вторая, также "фирменная" - 50 тысяч километров. Месяц назад решились установить аналог за 5 тысяч рублей. Во время работы обнаружилось, что расслабился хомут, соединяющий центральную и заднюю части глушителя. Стянуть элементы герметично, убрав тем самым неприятный рев, оказалось невозможно из-за подгнившего металла. В результате мастера вварили небольшую вставку и посадили ее на болты.

Хромированные элементы, по словам журналиста, остаются больной темой. На редакционном экземпляре Vesta покрытие вспучилось. От сколов на капоте тоже не убережешься, но, надо отдать должное, они не приводят к появлению "рыжиков", как было не прошлых моделях АвтоВАЗа. При этом на внутренней поверхности капота в местах конструктивных неровностей повсюду видны очаги ржавчины и вздутия лакокрасочного покрытия.

- Почему так происходит - загадка. На дверях и крышке багажника подобного нет, - отметил эксперт.

В целом за последние 1,5 года, говорит Милешкин, заглядывать в моторный отсек ему приходилось довольно часто. Замены потребовал моторчик стеклоомывателя, который отказывался работать при температуре ниже 13 градусов мороза, из-за разъемов барахлил датчик давления масла, плюс к этому пришлось неоднократно снимать жабо и чистить пространство под лобовым стеклом. Резинки в сливных отверстиях сделаны конусообразными, из-за чего довольно быстро забиваются грязью и листвой. В результате заглушки было решено просто убрать, а вода перестала скапливаться в этой полости и заливать салон.

Самой серьезной поломкой в моторном отсеке стал выход из строя помпы.

- В один из морозных дней Lada Vesta перегрелась. Грешил на термостат, но оказалась помпа. У нее развалилась крыльчатка на пробеге 108 тысяч километров. Поменяли бы насос заранее, на 90 тысячах километров вместе с комплектом ГРМ, проблемы бы не было. Но регламент АвтоВАЗа для нашей машины предписывает менять ремень и ролик только на 180 тысячах километров, а про помпу не говорит ничего. Вот мы и ставили эксперимент - ездили, как велит книжка, - пишет эксперт в комментарии к видео.

Милешкин, однако, отметил, что впоследствии производитель изменил регламент, указав срок замены ГРМ на 90 тысячах километров. Официальная стоимость ТО на этом пробеге при этом увеличилась на 8-9 тысяч рублей.

Мелкими, но все же неприятными недочетами оказались отказ некоторых нитей обогрева лобового стекла, а также сломавшаяся от небольшого усилия при попытке заменить аккумулятор одна из шпилек его крепления.

- Еще год назад, на пробеге 90 тысяч километров, я говорил, что Vesta еще молода и полна сил, то за последний год и дополнительные 30 тысяч пробега машина конечно "сдала". В первую очередь, чувствуется это по мотору -на разгон стала идти натужнее, хотя внешних признаков износа нет. Масложор стабилизировался, от замены до замены за 15 тысяч километров доливаю 1,5 литра синтетики. В коробке работает уже 4-й по счету комплект сцепления, первый прошел 20 тысяч км, второй 18. Это были обычные, потом появился усиленный, он прошел 55 тысяч. Последний работает более 25 тысяч, пока признаков недочета нет, - рассказал обозреватель.

Ко всему прочему в салоне автомобиля после 100-105 тысяч километров появилось множество "сверчков". Неприятные звуки исходят и из дверных карт, и из передней панели.

- Новую Vesta я по-прежнему могу рекомендовать, так как по многим параметрам она лучше многих одноклассников. Но после 120 тысяч километров, с каждой новой тысячей пробега доверия, уверенности в этой машине становится все меньше. Может это только наш экземпляр, может у других Vesta ломается реже, - заключил эксперт.