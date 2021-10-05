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Microsoft раньше срока выпустила Windows 11. Как ее установить

Текст:   Антон Благовещенский
05.10.2021,  
10:29
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Корпорация Microsoft начала распространять Windows 11 раньше официального анонса. Вечером четвертого октября возможность скачать новую версию операционки получили пользователи из Новой Зеландии, пишет The Verge.

Владельцы новых ПК с Windows 10 из коробки смогут получить Windows 11 первыми, уточняет издание. Вслед за ними наступит очередь устройств, которые совместимы с Windows 11, но используются давно.

"Мы ожидаем, что все совместимые устройства на базе Windows 10 получат обновление до середины 2022 года", - подчеркивают в Microsoft.

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Проверить доступность Windows 11 можно в разделе "Центр обновления Windows". Те, кто не хочет ждать, могут использовать другую официальную процедуру: посетить сайт Microsoft и создать загрузочный диск, следуя инструкциям. После этого можно будет обновить Windows 10 до новой версии, используя USB-флешку.

Обновленная Windows 11 имеет новый интерфейс с более плавными цветовыми переходами и скругленными углами окон, поддержку Android-приложений и множество других нововведений и особенностей.

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