Microsoft раньше срока выпустила Windows 11. Как ее установить

Корпорация Microsoft начала распространять Windows 11 раньше официального анонса. Вечером четвертого октября возможность скачать новую версию операционки получили пользователи из Новой Зеландии, пишет The Verge.

Владельцы новых ПК с Windows 10 из коробки смогут получить Windows 11 первыми, уточняет издание. Вслед за ними наступит очередь устройств, которые совместимы с Windows 11, но используются давно.

"Мы ожидаем, что все совместимые устройства на базе Windows 10 получат обновление до середины 2022 года", - подчеркивают в Microsoft.

Проверить доступность Windows 11 можно в разделе "Центр обновления Windows". Те, кто не хочет ждать, могут использовать другую официальную процедуру: посетить сайт Microsoft и создать загрузочный диск, следуя инструкциям. После этого можно будет обновить Windows 10 до новой версии, используя USB-флешку.

Обновленная Windows 11 имеет новый интерфейс с более плавными цветовыми переходами и скругленными углами окон, поддержку Android-приложений и множество других нововведений и особенностей.