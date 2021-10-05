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05.10.2021 18:06
Рубрика: Культура

Министр культуры прокомментировала "РГ" запуск "киноэкипажа" в космос

Текст: Сусанна Альперина
Специально по приглашению Константина Эрнста на Байконур, на старт первого фильма, который будет сниматься в космосе, приехала министр культуры Ольга Любимова.

У себя на страничке в социальной сети Facebook Ольга Борисовна после старта и успешной стыковки выложила фото и видео и написала: "Ребята, Клим, Юля и Антон, мы очень за вас болеем, переживаем и ждём на Земле, дома".

Фото: Предоставлено СТВ
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Специально для читателей "РГ" Ольга Любимова добавила к своим словам следующее: "По сути - это невероятное мужество наших ребят. И совершенно пронзительная сцена встречи с семьями через стекло. Такое мужество! Клим Шипенко на взлёте скомандовал: "Камера, мотор!" Настоящие герои. И хотелось бы выразить огромное чувство благодарности Роскосмосу - то, что в нас поверили, пустили к себе в команду, обучили".

Проводить команду в космос приехали продюсеры фильма "Вызов" Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк (все они представляют студию Yellow, Black and White), Сергей Титинков и Константин Эрнст (Первый канал) , а также коллеги по творческому и космическому цехам - космонавт Елена Серова (четвертая российская женщина, побывавшая в космосе), Александр Петров, Стася Милославская, Иван Ургант, Михаил Куснирович, Алексей Учитель, Александр Самойленко, Владимир Машков, Игорь Угольников, Андрей Фомин, Кристина Асмус.

Между тем

Дистрибьютор картины - кинокомпания "Централ Партнершип". Ее глава Вадим Верещагин дал интервью изданию Variety - оно вышло как раз сегодня, в день старта. В нем продюсер, в частности, рассказывает мировой общественности о новом фильме Клима Шипенко "Декабрь", о будущей ленте "Чемпион мира". А также - гордится успехами на мировом уровне картины "Т -34". Верещагин говорит, что в будущем будет больше международных совместных киноработ между Россией и другими странами. "Я думаю, что в России мы достигли предела того, что мы можем сделать. Сейчас мы смотрим глобально. Такова наша стратегия. В России проживает 140 миллионов человек. За пределами России проживает еще 6 миллиардов человек. Это наша аудитория".

Фотогалерея

Специально для "РГ" известный фотограф Юрий Феклистов, аккредитованный на Байконуре, сделал фоторепортаж с церемонии запуска "киноэкипажа".

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