"На таких авто будем ездить в будущем". Блогер впервые похвалил "китайца"

Как выглядит будущее российского автовладельца и настоящее китайского - примерно с таким посылом сделал очередной обзор популярный видеоблогер Илья Свиридов.

На этот раз к нему на "разбор" попал китайский электрический седан BYD Han EV, который в результате стал, пожалуй, первым автомобилем из Поднебесной, удостоившимся от "Клубного сервиса" исключительно комплиментарных отзывов. Единственный негатив касался качества обработки герметиком швов на днище. Все остальное пришлось хвалить.

Надо признать, что Илья Свиридов в этом видео не похож сам на себя. Львиную долю времени он занимался обзором салона, лишь кратко рассказал о своих ездовых впечатлениях и буквально пару минут показывал машину на подъемнике. Впрочем, там действительно все максимально просто. Огромная литиевая батарея, два электромотора с редукторами, "многорычажки" с обеих сторон, инвертор под капотом. Ради интереса блогер показал радиатор и охлаждающую жидкость - они в электромобиле тоже имеются.

Возможно, салон BYD Han EV покорил Илью Свиридова тем, что он, обладая могучим телосложением, спокойно разместился внутри машины - как на переднем кресле, так и на заднем. К слову, сзади сиденья вентилируются и обогреваются, тут свой климат-контроль, которым можно управлять с сенсорной панели на подлокотнике.

Более того, со второго ряда легко манипулировать передним пассажирским креслом, включать амбиентную подсветку, менять музыку. Порадовала блогера и отделка - везде натуральная кожа, кое-где настоящее дерево. Ну и, конечно, понравились модные "фишки" - режим комфортной посадки, поворотный дисплей на центральной консоли, цифровая приборка с выбором интерфейса, система автопилота (правда, не полноценного, как у Tesla, а, по сути, адаптивного круиза).

В короткой поездке Свиридов оценил мягкость подвески на колдобинах ремонтируемой дороги и погонялся со спортивным мотоциклом, выжав все из имеющихся 494-х "лошадей".

"Идет как по струночке. Предсказуемый, хороший автомобиль. Доставляет позитивные эмоции даже на малых скоростях. Машина понравилась, по-настоящему люксовая. Именно на таких авто будем ездить в будущем", - заявил по итогам теста блогер.

Спорить с ним не будем - тем более что время обязательно рассудит. Однако обзор Ильи Свиридова был бы убедительнее, если бы он больше рассказал об особенностях зарядки машины и ее эксплуатации. А еще не называл довольно дорогой по китайским меркам седан Han EV "народным" и "бюджетным".

Да, 3 млн в переводе на рубли для такого технологичного авто - по актуальным рыночным меркам, действительно, дешево. Но, во-первых, в РФ цена будет значительно выше. А во-вторых, "убийцей" Tesla в Китае стала не одна из шикарных новинок BYD, Xpeng или NIO, а небольшой хэчтбек Wuling Hongguang Mini EV, который в самом дорогом исполнении стоит около 500 тысяч рублей. И да, было бы замечательно, чтобы россияне через несколько лет действительно пересели на Han EV, а не на Hongguang Mini EV.

Фото: скриншот с www.youtube.com