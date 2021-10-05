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05.10.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

"На таких авто будем ездить в будущем". Блогер впервые похвалил "китайца"

Текст: Андрей Полухин
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Как выглядит будущее российского автовладельца и настоящее китайского - примерно с таким посылом сделал очередной обзор популярный видеоблогер Илья Свиридов.

На этот раз к нему на "разбор" попал китайский электрический седан BYD Han EV, который в результате стал, пожалуй, первым автомобилем из Поднебесной, удостоившимся от "Клубного сервиса" исключительно комплиментарных отзывов. Единственный негатив касался качества обработки герметиком швов на днище. Все остальное пришлось хвалить.

Фото: Пресс-служба Haval
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Надо признать, что Илья Свиридов в этом видео не похож сам на себя. Львиную долю времени он занимался обзором салона, лишь кратко рассказал о своих ездовых впечатлениях и буквально пару минут показывал машину на подъемнике. Впрочем, там действительно все максимально просто. Огромная литиевая батарея, два электромотора с редукторами, "многорычажки" с обеих сторон, инвертор под капотом. Ради интереса блогер показал радиатор и охлаждающую жидкость - они в электромобиле тоже имеются.

Возможно, салон BYD Han EV покорил Илью Свиридова тем, что он, обладая могучим телосложением, спокойно разместился внутри машины - как на переднем кресле, так и на заднем. К слову, сзади сиденья вентилируются и обогреваются, тут свой климат-контроль, которым можно управлять с сенсорной панели на подлокотнике.

Более того, со второго ряда легко манипулировать передним пассажирским креслом, включать амбиентную подсветку, менять музыку. Порадовала блогера и отделка - везде натуральная кожа, кое-где настоящее дерево. Ну и, конечно, понравились модные "фишки" - режим комфортной посадки, поворотный дисплей на центральной консоли, цифровая приборка с выбором интерфейса, система автопилота (правда, не полноценного, как у Tesla, а, по сути, адаптивного круиза).

В короткой поездке Свиридов оценил мягкость подвески на колдобинах ремонтируемой дороги и погонялся со спортивным мотоциклом, выжав все из имеющихся 494-х "лошадей".

"Идет как по струночке. Предсказуемый, хороший автомобиль. Доставляет позитивные эмоции даже на малых скоростях. Машина понравилась, по-настоящему люксовая. Именно на таких авто будем ездить в будущем", - заявил по итогам теста блогер.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Спорить с ним не будем - тем более что время обязательно рассудит. Однако обзор Ильи Свиридова был бы убедительнее, если бы он больше рассказал об особенностях зарядки машины и ее эксплуатации. А еще не называл довольно дорогой по китайским меркам седан Han EV "народным" и "бюджетным".

Да, 3 млн в переводе на рубли для такого технологичного авто - по актуальным рыночным меркам, действительно, дешево. Но, во-первых, в РФ цена будет значительно выше. А во-вторых, "убийцей" Tesla в Китае стала не одна из шикарных новинок BYD, Xpeng или NIO, а небольшой хэчтбек Wuling Hongguang Mini EV, который в самом дорогом исполнении стоит около 500 тысяч рублей. И да, было бы замечательно, чтобы россияне через несколько лет действительно пересели на Han EV, а не на Hongguang Mini EV.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com