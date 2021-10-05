В Москве откроется XXI Музыкальный фестиваль ArsLonga, на VII Международном конкурсе оперных артистов Галины Вишневской определятся победители, Вадим Эйленкриг сыграет хиты мирового джаза, Денис Шаповалов проявит талант композитора, а Ляля Кандаурова внушит любовь к классической музыке поколению TikTok.

Кто играет: Московский государственный симфонический оркестр (дирижеры Александр Рудин, Димитрис Ботинис, Антон Шабуров, Владимир Альтшулер, Виктор Жакоб, Азим Каримов, Иван Рудин и др.), солисты Константин Емельянов, Нарек Ахназарян, Филипп Копачевский, Юрий Фаворин и др.

Что играет: Все симфонии Л. ван Бетховена, все концерты П. Чайковского.

Почему идти: Международный музыкальный фестиваль ArsLonga представит в этом году суперпрограмму: в Большом консерватории впервые более чем за 30 лет прозвучат все симфонии Бетховена. В рамках этого амбициозного проекта за пульт Московского государственного симфонического оркестра встанут опытные и молодые дирижеры из разных стран. Кроме этого, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы известных музыкантов, а один из концертов будет посвящен юным талантам, приглашенным художественным руководителем фестиваля Иваном Рудиным. Кульминацией ArsLonga-2021 станет музыкальный марафон в концертном зале "Зарядье", посвященный творчеству Чайковского. За один день 14 ноября будут исполнены все концерты композитора, включая редко исполняемую Фантазию для фортепиано с оркестром.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье", Большой зал консерватории и др; 7 октября - 14 ноября; 400 - 2 000 руб.

Фото: "Русконцерт"

Кто играет: Вадим Эйленкриг и его группа.

Что играет: Хиты мирового джаза.

Почему идти: "Русский Крис Ботти", "секс-символ российского джаза" - как только не называют популярного трубача и телеведущего Вадима Эйленкрига. Музыкант, сотрудничавший со многими мировыми звездами, ныне представляет собственные проекты и выступает в лучших залах мира. На очереди - Большой зал Московской консерватории, где Эйленкриг и его группа сыграют хиты мирового джаза. "Разница между человеком, который не любит джаз, и человеком, который узнал, что любил его всю жизнь, заключается только в правильной композиции, хорошем исполнении и харизме исполнителя", - говорит Вадим, в руках которого труба разговаривает с душой на понятном каждому языке.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 8 октября (начало в 19:00 и 21:30); 500 - 5 000 руб.

Фото: Фонд Мстислава Ростроповича

Кто играет: Участники третьего тура VII Международного конкурса оперных артистов Галины Вишневской, оркестр Центра оперного пения Галины Вишневской (дирижер Андрей Лебедев).

Что играет: Арии из опер русских и зарубежных композиторов.

Почему идти: Возможность наблюдать за рождением новых звезд классической сцены вновь предоставляет московским меломанам Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской. Хотя проводится он уже восьмой раз, страсти тут кипят так же ярко, как и прежде. На заключительном концерте в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко зрители смогут окунуться в пучину оперных страстей, разделить волнение финалистов конкурса и наравне с жюри отдать свой голос за лучшего из них.

Где, когда, сколько: Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко; 10 октября; 100 - 2 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Александр Романовский.

Что играет: Ф. Шопен - Двенадцать мазурок, Баллада № 1 соль минор, С. Рахманинов - Избранные этюды-картины №№ 1, 2, 3, 4, 5, Соната № 2.

Почему идти: "Мне гораздо легче понять, о чем говорили Рахманинов или Прокофьев, - признается Александр Романовский. - Но практически на каждом концерте я играю также ноктюрн Шопена. И мне кажется, что именно в нем я нашел что-то созвучное моей душе", - говорит Александр Романовский. Шопеновский рецитал, пожалуй, лучшее, что можно ожидать от этого пианиста. Лауреат многих престижных конкурсов и номинант Grammy за лучший классический альбом исполнит сочинения любимого автора, бережно передавая их повышенную эмоциональную температуру и переливающийся воздушной дымкой мелодизм.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 9 октября; 1 700 - 2 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского (дирижер Владимир Федосеев), солист Денис Шаповалов.

Что играет: А. Дворжак - Концерт для виолончели с оркестром, Д. Шаповалов - Симфоническая фантазия "Чайковский - Дворжак. Письмо драгоценному другу, или Сон Петра Ильича", П. Чайковский - Симфония № 4.

Почему идти: Мировые премьеры современных российских композиторов - нечастое явление в наших концертных залах. Тем интереснее нынешняя программа БСО, центральное место в которой занимает Симфоническая фантазия "Чайковский-Дворжак. Письмо драгоценному другу, или Сон Петра Ильича" Дениса Шаповалова. В свое время Первая премия и Золотая медаль конкурса им. Чайковского открыли этому виолончелисту путь на самые престижные сцены мира - Денис блестяще выступает с прославленными дирижерами и солистами на крупнейших международных фестивалях. "То, что он делает, интересно, искренне, живо и своеобразно. Это то, что называется "от Бога", пишут о нем в прессе. Насколько несомненный исполнительский дар Шаповалова равен его композиторскому таланту, узнаем на премьере.

Где, когда, сколько: КЗ "Зарядье"; 14 октября; 600 - 2 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Московский государственный академический симфонический оркестр (дирижер Юрий Медяник). Ведет концерт Ляля Кандаурова.

Что играет: Ф. Лист - "Мефисто-вальс", М. Мусоргский - "Ночь на Лысой горе", А. Лядов - "Волшебное озеро", Р. Шуман - Увертюра к опере "Геновева", Э. Григ - "Лирическая сюита", Н. Римский-Корсаков - "Светлый праздник".

Почему идти: Знаменитая ведущая, автор множества авторских программ Ляля Кандаурова знает, как внушить любовь к классической музыке поколению TikTok: "Слушать классику - самое интересное, что есть на свете. На своих лекциях я стараюсь учить людей слушать музыку, легко и с радостью понимая ее, как язык". Очередной ночной концерт из цикла "Мама, я меломан" в зале им. Чайковского - это очередной повод для Ляли заразить своим энтузиазмом молодежь, зацикленную на Дане Милохине. Да и взрослые не откажутся лишний раз послушать нетленки Листа и Грига, Мусоргского и Римского-Корсакова с комментариями одного из лучших популяризаторов классики.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 9 октября (начало в 23.00); 800 - 1 500 руб.