NASA: Отправка российского киноэкипажа в космос прошла безупречно

Представитель NASA назвал безупречной отправку к МКС российского космического корабля с Героем РФ, космонавтом Антоном Шкаплеровым, режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд, которые отправились туда для съемок фильма "Вызов".

Слова представителя NASA приводит РИА Новости. "Выведение на орбиту "Союза МС-19" прошло безупречно, строго по инструкции", - сказал специалист в ходе трансляции на сайте американского космического ведомства​​​.

Ранее корабль с киноэкипажем пристыковался к Международной космической станции.