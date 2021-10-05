Названа средняя цена комплекта зимних шин в России

Средняя цена комплекта из четырех зимних шин в России составляет 22-24 тысячи рублей. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий, говоря о влиянии системы маркировки на стоимость продукции.

"Средний объем затрат на маркировку одной шины варьируется в промежутке 2-2,5 рубля. Таким образом, влияние маркировки можно оценить максимум в 0,04%, то есть на уровне статистической погрешности", - говорится в сообщении ЦРПТ.

При этом, по данным участников рынка, с 2014 года шины дорожали ежегодно на 3% при росте курса валют в два раза. Эксперты отмечают, что российские цены были на 25-30% ниже средних европейских.

По данным из системы маркировки, спрос на шины в России в последние несколько недель вырос почти в два раза. Так, 16-22 августа было продано 335 тысяч шин, а с 27 сентября по 3 октября - уже 665 тысяч.

Цифровая маркировка шин была введена 1 декабря 2020 года, к ней присоединилось более 21,5 тысячи компаний. До введения маркировки объем рынка оценивался в 60-70 миллионов шин в год, но за 10 месяцев действия маркировки в оборот было введено уже более 108 миллионов шин. Таким образом, реальный объем рынка оказался почти в два раза больше оценок экспертов.