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Павел Дуров сообщил о рекордном приросте новых в пользователей Telegram

Текст:   Виктория Чернышева
05.10.2021,  
19:57
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что вчера в мессенджере было зарегистрировано рекордное увеличение количества новых пользователей и активности в целом.

- Мы приветствовали более 70 миллионов "перебежчиков" из других платформ за день. Я горжусь тем, что наша команда справилась с таким беспрецедентным ростом: Telegram продолжал работать безупречно для подавляющего большинства наших пользователей. Тем не менее, некоторые жители Северной и Южной Америки, возможно, почувствовали замедление скорости, потому что миллионы пользователей с этих континентов одновременно начали подписываться на Telegram, - заявил Дуров.

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Он также попросил опытных пользователей мессенджера поприветствовать новых друзей и помочь им освоиться.

Напомним, вчера из-за глобального сбоя долгое время не работали WhatsApp, Facebook и Instagram. Многие эксперты сошлись во мнении, что виной стала ошибка в конфигурации DNS-серверов, из-за которой браузеры и мобильные приложения не могут открыть веб-сайт или загрузить контент с нужного сервера.

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