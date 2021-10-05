Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что вчера в мессенджере было зарегистрировано рекордное увеличение количества новых пользователей и активности в целом.

- Мы приветствовали более 70 миллионов "перебежчиков" из других платформ за день. Я горжусь тем, что наша команда справилась с таким беспрецедентным ростом: Telegram продолжал работать безупречно для подавляющего большинства наших пользователей. Тем не менее, некоторые жители Северной и Южной Америки, возможно, почувствовали замедление скорости, потому что миллионы пользователей с этих континентов одновременно начали подписываться на Telegram, - заявил Дуров.

Он также попросил опытных пользователей мессенджера поприветствовать новых друзей и помочь им освоиться.

Напомним, вчера из-за глобального сбоя долгое время не работали WhatsApp, Facebook и Instagram. Многие эксперты сошлись во мнении, что виной стала ошибка в конфигурации DNS-серверов, из-за которой браузеры и мобильные приложения не могут открыть веб-сайт или загрузить контент с нужного сервера.