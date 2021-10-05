Песков рассказал о роли мессенджеров в работе Кремля

Мессенджеры для общения по рабочим вопросам в Кремле не используют - для этого есть спецсвязь. Так что сбой, который был накануне, никак не сказался на работе. Такие пояснения дал журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, по рабочим делам мы используем линии правительственной связи, специальной связи. Таким мессенджерам мы, конечно, в рабочем плане не можем доверять, да это и не разрешается", - пояснил он.

Песков также подчеркнул, что надежность функционирования сайта Кремля была обеспечена, и он работал без сбоев.