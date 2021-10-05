Почему АвтоВАЗ вторую неделю не выпускает "Ниву"

Стало известно, что на линии, где выпускают внедорожники Lada Niva Legend и Niva Travel, приоритет отдан в пользу последнего. Как выяснилось, АвтоВАЗ выполняет госзаказ.

Группа "Нетипичный АвтоВАЗ" пишет, что госзаказ на поставку 1500 единиц Lada Niva Travel был размещён в сентябре.

Внедорожники предназначены для региональной медицины: "преимущественно для обслуживания фельдшерско-акушерских пунктов в селах и деревнях страны".

Напомним, производство на тольяттинской площадке АвтоВАЗа регулярно находится в режиме простоя.

Сегодня, 5 октября, частично возобновила работу линия B0 (Lada Largus, Xray, Renault Logan и Xray), завтра конвейер начнёт работу в полную силу. Сборка в СКП Kalina (семейство автомобилей Lada Granta) пока приостановлена, предположительно, до 7 октября.