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Продажи цифровых книг во время сбоя соцсетей выросли на 1 млн рублей

Текст:   Иван Черноусов
05.10.2021,  
16:20

Во время глобального сбоя социальных сетей продажи цифровых книг выросли на 1 млн рублей по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает в пресс-релизе "ЛитРес".

Фото: istock
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Продажи цифровых книг в штуках выросли на 8%, а выручка сервиса - на 1 млн рублей по сравнению с предыдущим днем. Такие показатели нетипичны для понедельника: в этот день выручка обычно всегда меньше, чем в воскресенье, когда пользователи активно покупают электронные и аудиокниги. Наибольший рост зафиксирован в сегменте аудио: продажи книг в штуках выросли на 10%. Самой популярной книгой в этот день стали "Тревожные люди" Фредрика Бакмана в электронном формате.

Ранее аналитики сообщили о том, что россияне стали больше звонить и отправлять SМS.