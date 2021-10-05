Продажи цифровых книг во время сбоя соцсетей выросли на 1 млн рублей

Во время глобального сбоя социальных сетей продажи цифровых книг выросли на 1 млн рублей по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает в пресс-релизе "ЛитРес".

Продажи цифровых книг в штуках выросли на 8%, а выручка сервиса - на 1 млн рублей по сравнению с предыдущим днем. Такие показатели нетипичны для понедельника: в этот день выручка обычно всегда меньше, чем в воскресенье, когда пользователи активно покупают электронные и аудиокниги. Наибольший рост зафиксирован в сегменте аудио: продажи книг в штуках выросли на 10%. Самой популярной книгой в этот день стали "Тревожные люди" Фредрика Бакмана в электронном формате.

Ранее аналитики сообщили о том, что россияне стали больше звонить и отправлять SМS.