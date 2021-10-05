Пушков предположил, что было бы, если бы Facebook не рухнул, а исчез

Исчезновение даже такой мощной и влиятельной социальной сети, как Facebook, абсолютно ничем не угрожает миру и течению общественной жизни. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков.

- Даже если бы "Фейсбук" вдруг исчез, а за ним и другие платформы, мир не рухнул бы и продолжал бы идти своим путем. И выяснилось бы, что можно жить и без "Фейсбука", и что его можно заменить, и что вообще это надуманная искусственная потребность, - написал он в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что исчезновение Facebook "очень быстро бы забылось и покрылось виртуальным, но бесконечно прочным пеплом ушедшего времени".

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ называл Facebook "подразделением американских спецслужб".

Напомним, Facebook, а также ряд других, связанных с ним сервисов испытали самый большой сбой в истории. Социальная сеть не работает уже более 6 часов.