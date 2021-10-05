Путин надеется, что советники по воспитанию появятся в каждой школе

Президент России Владимир Путин поддержал идею введения ставки советника директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями в каждой российской школе.

Напомним, с 1 марта этого года такие специалисты работают в школах 10 пилотных регионов. Это Омская, Брянская, Вологодская, Нижегородская, Калининградская, Тюменская, Сахалинская и Челябинская области, Ставропольский край и город Севастополь.

Глава государства встретился с финалистами и лауреатами конкурса "Учитель года России". Преподаватель русского языка и литературы из Ставрополя Анастасия Шрамко отметила, что воспитатели в школах стали хорошим подспорьем для классных руководителей. Она считает, что такие специалисты должны появиться не только в регионах, которые участвуют в эксперименте.

"Полностью с вами согласен, - ответил Владимир Путин. - Решение принято, мы будем это развивать дальше. Надеюсь, что эти люди появятся в каждой школе".