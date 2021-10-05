В Ярославле школьницу за неоплаченный проезд высадили из автобуса

Ярославский детский омбудсмен возбудил производство после того, как кондуктор за неоплаченный проезд высадил из маршрутного автобуса 12-летнюю девочку.

Предварительно известно, что инцидент произошел 1 октября в автобусе 40-го маршрута в Заволжском районе Ярославля. Школьнице не хватило денег на оплату проезда, и ей пришлось добираться до дома пешком по окружной дороге.

По мнению уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаила Крупина, сотрудники сферы транспортного обслуживания должны руководствоваться положениями федерального законодательства, запрещающими высаживать детей из общественного транспорта при любых обстоятельствах.

- Свидетелям и участникам подобных ситуаций рекомендуем вести по возможности фото- и видеосъемку происходящего. Все лица, нарушившие права ребенка, должны быть привлечены к ответственности, - заявил Михаил Крупин.

Омбудсмен также сообщил, что по данному факту возбуждено производство. Сотрудники аппарата уполномоченного просят очевидцев происшествия связаться с ними по электронной почте mihail.krupin@yarregion.ru либо по телефону 400-790.