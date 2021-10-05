В столичных вузах вербовали студентов в религиозные экстремисты

Речь идет о международной организации "Нурджулар" (Верховный суд РФ в апреле 2008 года признал организацию экстремистской и запретил его деятельность в России).

"Функционеры организации предпринимали активные попытки по созданию многоуровневой системы продвижения своей радикальной идеологии на территории РФ. Для этого они подбирали и вербовали новых участников, в первую очередь из среды студенческой молодежи Москвы", - говорится в сообщении МВД.

Отмечается, что отобранные студенты должны были в дальнейшем пройти подготовку в религиозных центрах в одной из зарубежных стран.

"Задокументировано проведение более 250 собраний региональных ячеек по изучению идеологических основ организации. А именно литературы, внесенной в федеральный список экстремистских материалов", - пояснили в МВД.

В настоящее время по перечисленным фактам возбуждено и расследуется уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ "организация деятельности экстремистской организации".

Одновременно в Москве и Московской области по 14 адресам были проведены обыски. Задержано несколько подозреваемых. "Сейчас проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по установлению участников и пособников экстремистской организации. А также выявлению и документированию всех фактов их противоправной деятельности", - заключили в МВД.

Проведенная операция - совместная заслуга оперативников Главного управления по противодействию экстремизму МВД России, их коллег из Москвы и Московской области, сотрудников ФСБ. Силовую поддержку оказали бойцы Росгвардии.

Напомним, в конце прошло года в Набережных Челнах задержали пожилую женщину - активную участницу вышеуказанной экстремистской организации.