Ремонт рухнувшего во Владивостоке моста займет несколько недель

Восстановление части железнодорожного моста,обрушившейся в понедельник во Владивостоке, займет от двух до четырех недель, сообщил мэр Константин Шестаков в Telegram-канале городской администрации.

"Мы обсудили с коллегами из РЖД дальнейшую судьбу упавшего перекрытия. Они нашли возможность отлить аналогичную часть в Хабаровске и привезти ее во Владивосток. Это займет от двух до четырех недель, сейчас сказать точнее сложно", - сказал Шестаков.

Обрушение части моста произошло вчера вечером в час пик. Как считается, спровоцировал ЧП грузовик с прицепом, на котором перевозили экскаватор. Последний и задел мостовой пролет. За ночь специалисты осмотрели верхнюю часть перекрытия, признали ее пригодной к дальнейшей эксплуатации.

Утром с помощью крана часть моста поправили. Под пролетом дорогу очистили, движение автомобилей восстановлено.

Как отметили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, происшествие не повлияло на железнодорожное сообщение. Задержек пассажирских и грузовых поездов нет. Тем не менее надзорное ведомство начало проверку инцидента.