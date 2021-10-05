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Рубрика: Происшествия

Ремонт рухнувшего во Владивостоке моста займет несколько недель

Текст: Ольга Журман

Восстановление части железнодорожного моста,обрушившейся в понедельник во Владивостоке, займет от двух до четырех недель, сообщил мэр Константин Шестаков в Telegram-канале городской администрации.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю/ТАСС
Появилось видео с места обрушения перехода в Пермском крае

"Мы обсудили с коллегами из РЖД дальнейшую судьбу упавшего перекрытия. Они нашли возможность отлить аналогичную часть в Хабаровске и привезти ее во Владивосток. Это займет от двух до четырех недель, сейчас сказать точнее сложно", - сказал Шестаков.

Обрушение части моста произошло вчера вечером в час пик. Как считается, спровоцировал ЧП грузовик с прицепом, на котором перевозили экскаватор. Последний и задел мостовой пролет. За ночь специалисты осмотрели верхнюю часть перекрытия, признали ее пригодной к дальнейшей эксплуатации.

Утром с помощью крана часть моста поправили. Под пролетом дорогу очистили, движение автомобилей восстановлено.

Как отметили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, происшествие не повлияло на железнодорожное сообщение. Задержек пассажирских и грузовых поездов нет. Тем не менее надзорное ведомство начало проверку инцидента.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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