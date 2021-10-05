Житель Благовещенска попытался пронести в суд наркотики

В здании Благовещенского городского суда судебные приставы обнаружили у посетителя подозрительный сверток, спрятанный в сигаретную пачку, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

На место сразу же вызвали полицейских. Оперативники сверток изъяли и отправили на исследование.

"По результатам исследования было установлено, что обнаруженное вещество массой 3,6 грамма содержит грамм наркотического средства - масла каннабиса, - отмечается в сообщении.

По факту изъятия запрещенного вещества решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, на мужчину составили административный протокол о неисполнении распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Материалы дела направили в Благовещенский мировой судебный участок.