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05.10.2021 18:46
Рубрика: Авто

При строительстве М-12 найдено 25 археологических объектов

Текст: Марина Трубилина
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Более двух десятков объектов археологического наследия было обнаружено при строительстве трассы М-12 Москва-Казань. Об этом сообщил в Instagram вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
На первом этапе трассы М-12 уложен пробный слой асфальтобетона

На первом этапе строительства дорог обязательно проводятся археологические работы, рассказал Хуснуллин. С начала строительства трассы М-12 ученые обследовали более 180 тысяч квадратных метров. Было найдено 25 объектов археологического наследия. В том числе недалеко от села Акузово Нижегородской области нашли крупное поселение бронзового века.

Экспедиция Института археологии РАН обнаружила здесь сохранившиеся следы построек, кремневые орудия (наконечники стрел и дротиков, скребки, ножи, топоры и другие инструменты), лепную керамику (около 150 целых сосудов и более 40 тысяч фрагментов), изделия из бронзы (в том числе редкие для того времени нож, фрагменты шила и рыболовного крючка), сообщает пресс-служба компании "Автодор". Изучение поселения важно для науки, так как культуры эпохи бронзы в лесной полосе Европейской России недостаточно изучены, отмечается в сообщении.

На площади почти 9 000 кв.м раскопано 13 сооружений площадью от 95 до 200 квадратных метров. Сооружения были наземные или с небольшим заглублением, имели столбовую конструкцию стен и, вероятно, двускатную крышу. Некоторые из них, судя по остаткам очагов и больших сосудов для хранения пищи, зафиксированных у стен, были жилищами, другие служили для загона скота. Жившие здесь люди разводили скот: об этом, помимо находок костей домашних животных, свидетельствуют находки глиняных пряслиц, необходимых для прядения шерсти. Глиняные грузила разных размеров, кости крупных рыб, а также фрагмент бронзового рыболовного крючка говорят о заметной роли рыболовства в хозяйстве. Находки зубов бобра и костей диких животных, а также каменных стрел позволяют делать выводы об охотничьем промысле населения.

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