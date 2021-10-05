В Башкирии похоронили убитых под Оренбургом студенток

Тела девушек, убитых в городе Гай Оренбургской области, привезли в Башкирию и похоронили в родных деревнях Баймакского и Кугарчинского районов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство РБ.

Ранее глава региона поручил оказать всю необходимую помощь семьям девушек, которые, как выяснилось, были родом из Республики Башкортостан.

Напомним, две студентки медицинского колледжа были найдены убитыми в квартире после тушения пожара по улице Молодежной города Гай. Тело третьей девушки обнаружили во дворе дома. Погибшие девушки 17, 18 и 19 лет вместе снимали квартиру. Подозреваемый в их убийстве задержан.