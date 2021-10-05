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05.10.2021 10:28
Рубрика: Происшествия

В Башкирии похоронили убитых под Оренбургом студенток

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Тела девушек, убитых в городе Гай Оренбургской области, привезли в Башкирию и похоронили в родных деревнях Баймакского и Кугарчинского районов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство РБ.

Фото: youtube.com
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Ранее глава региона поручил оказать всю необходимую помощь семьям девушек, которые, как выяснилось, были родом из Республики Башкортостан.

Напомним, две студентки медицинского колледжа были найдены убитыми в квартире после тушения пожара по улице Молодежной города Гай. Тело третьей девушки обнаружили во дворе дома. Погибшие девушки 17, 18 и 19 лет вместе снимали квартиру. Подозреваемый в их убийстве задержан.

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