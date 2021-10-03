Полиция задержала подозреваемого в убийстве студенток в Оренбуржье

Полиция задержала подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае Оренбургской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Сообщается, что предполагаемый преступник в момент задержания пытался угнать автомобиль. Фигуранта доставят в следственные органы. Подробности задержания пока не раскрываются.

Уголовное дело по статье было возбуждено после того, как 30 сентября рано утром после ликвидации пожара в квартире нашли тела двух молодых девушек с ранами. Тело еще одной студентки обнаружили рядом с тем же домом. Она также была убита.

В воскресенье правоохранители сообщили о том, что вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый, в том числе за убийство, 30-летний Александр Лазарев. Генетическая экспертиза уже подтвердила его причастность к недавнему преступлению.