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05.10.2021 10:21
Рубрика: Власть

Рамзан Кадыров в четвертый раз вступит в должность главы Чечни

Текст: Михаил Сухарев (Чечня)
Фото: Эрик Романенко/ТАСС Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Сегодня днем в резиденции главы Чеченской Республики пройдет торжественное заседание парламента региона, на котором состоится инаугурация избранного главы Чечни Рамзана Кадырова. Событие совпало с 45-м днем рождения политика, а также с Днем города Грозного.

Фото: iStock
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Рамзан Кадыров получил подавляющее большинство голосов избирателей на выборах 17-19 сентября. По данным Центризбиркома РФ, он набрал рекордные 99,7 процента голосов, явка составила 94,61 процента избирателей. Оппонентами Кадырова на выборах в этом году были Иса Хаджимурадов и Халид Накаев.

Одновременно с церемонией вступления в должность главы республики в Грозном планируются многочисленные праздничные мероприятия, связанные с Днем города. В частности, на сегодня запланировано открытие крупнейшего на Юге России торгово-развлекательного центра "Грозный Молл". Также в Грозном пройдет торжественный прием для мэров городов России, а вечером над столицей Чечни устроят фейерверк.

Досье "РГ"

Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селе Центарой, которое в 2019 году переименовано в Ахмат-Юрт. Здесь он в 1992 году закончил общеобразовательную школу, а с 1994 по 1996 начал работать в охране своего отца - муфтия Чечни Ахмата Кадырова. С 1996 по 2000 год был личным помощником муфтия.

С 2000 года Рамзан Кадыров служил в МВД РФ по Чеченской Республике, сначала в должности инспектора по связи и специальной техники штаба отдельной роты милиции, а затем командиром взвода отдельной роты милиции по охране объектов, зданий органов государственной власти Чечни. В 2004 году был помощником министра внутренних дел региона.

Фото: Министерство культуры
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После гибели Ахмата Кадырова в 2004 году, Рамзана Ахматовича назначили первым заместителем председателя правительства Чеченской Республики. Через год он стал и.о. председателя правительства, а с 2006 года председателем правительства Чечни.

В начале 2007 года Рамзан Кадыров был назначен президентом Чечни. Парламент республики утвердил его в этой должности на внеочередном заседании. С сентября 2010 года должность президента Чечни была устранена, вместо нее введена должность главы региона.

18 сентября 2016 года Рамзан Кадыров после истечения срока полномочий был впервые избран главой Чеченской Республики путем голосования. По итогам выборов 17-19 сентября 2021 года вновь был избран Главой Чечни сроком на пять лет.

У Рамзана Кадырова множество государственных и ведомственных наград, в том числе, он удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденами Мужества, "За заслуги перед отечеством" IV и III степеней, медалью "За воинскую доблесть" II степени и орденом Почета.

У Рамзана Кадырова большая и дружная семья. Он женат, имеет 14 детей.

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