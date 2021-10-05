Рамзан Кадыров вступил в должность главы Чечни

Сегодня на торжественном заседании парламента Чеченской Республики избранный глава республики Рамзан Кадыров официально вступил в должность. Церемония совпала с днем 45-летия политика и 203-летием Грозного.

Кадыров произнес слова присяги на двух языках: на русском и на чеченском:

- Клянусь при осуществлении полномочий главы Чеченской Республики уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию Российской Федерации, соблюдать и защищать Конституцию Чеченской Республики, верно служить многонациональному народу.

На мероприятие прибыли сотни гостей из разных регионов России и зарубежных стран. На торжественной церемонии присутствовали руководители регионов СКФО, члены Совета Федерации, общественные деятели, представители духовенства и многие другие.

За несколько часов до церемонии Рамзана Кадырова с победой на выборах поздравил принц Бахрейна Насер Бин Хамад Аль Халиф, который специально приехал в Грозный ко дню инаугурации.

- Разделить с нами радостное событие по случаю 203-летия города Грозного прибыл дорогой гость и брат, Его Высочество принц Бахрейна Насер Бин Хамад Аль Халифа. Он поздравил меня с победой на выборах Главы ЧР, а также с днем рождения, пожелал нашей дорогой столице и всей республике процветания. Я выразил ему искреннюю благодарность за визит, - написал Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

Как ранее сообщала "РГ", Рамзан Кадыров получил подавляющее большинство голосов избирателей на выборах 17-19 сентября. По данным Центризбиркома РФ он набрал рекордные 99,7 процента голосов.

Досье "РГ"

Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селе Центарой, которое в 2019 году переименовано в Ахмат-Юрт. Здесь он в 1992 году закончил общеобразовательную школу, а с 1994 по 1996 начал работать в охране своего отца - муфтия Чечни Ахмата Кадырова. С 1996 по 2000 год был личным помощником муфтия.

С 2000 года Рамзан Кадыров служил в МВД РФ по Чеченской Республике, сначала в должности инспектора по связи и специальной техники штаба отдельной роты милиции, а затем командиром взвода отдельной роты милиции по охране объектов, зданий органов государственной власти Чечни. В 2004 году был помощником министра внутренних дер региона.

После гибели Ахмата Кадырова в 2004 году, Рамзана Ахматовича назначили первым заместителем председателя правительства Чеченской Республики. Через год она стал и.о. председателя правительства, а с 2006 года председателем правительства Чечни.

В начале 2007 года Рамзан Кадыров был назначен президентом Чечни. Парламент республики утвердил его в этой должности на внеочередном заседании. С сентября 2010 года должность президента Чечни была устранена, вместо нее введена должность главы региона.

18 сентября 2016 года Рамзан Кадыров после истечения срока полномочий был впервые избран главой Чеченской Республики путем голосования. По итогам выборов 17-19 сентября 2021 года вновь был избран Главой Чечни сроком на пять лет.

У Рамзана Кадырова множество государственных и ведомственных наград, в том числе, он удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденами Мужества, "За заслуги перед отечеством" IV и III степеней, медалью "За воинскую доблесть" II степени и орденом Почета.

У Рамзана Кадырова большая и дружная семья. Он женат, имеет 14 детей.