Действия фашистов в Псковской области признаны геноцидом

Вступило в законную силу решение Псковского областного суда от 27 августа 2021 года об установлении факта геноцида народов Советского Союза во время Великой Отечественной войны на территории региона. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Псковская область была оккупирована в 1941-1944 годах. За это время нацисты и их пособники расстреляли более 75 тысяч мирных советских граждан, в том числе 1400 детей. Кроме того, здесь погибло более 370 тысяч военнопленных. В лесу между псковскими улицами Пограничная и Луговая, возле Деревень Глоты и Моглино и на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове найдены массовые захоронения расстрелянных фашистами военнопленных и мирных граждан.

Также обнаружено множество архивных документов, в которых зафиксированы зверства гитлеровцев. Согласно документам и показаниям свидетелей, в Псковской области действовали сформированные нацистами карательные батальоны, в качестве исполнителей в которые вошли выходцы из Эстонской ССР. В 1941-1944 году они пытали и расстреливали мирных жителей Псковщины и военнопленных Красной Армии.

По поручению Генерального прокурора России Игоря Краснова региональная прокуратура 7 июля 2021 года направила в суд заявление о признании геноцидом установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Это требование было удовлетворено.