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05.10.2021 17:09
Рубрика: Культура

Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" представит в Дубае "Риголетто"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Государственный камерный музыкальный театр "Санктъ-Петербургъ Опера" выступит на сцене Дубайской оперы. 11 и 12 октября зрителям представят оперу "Риголетто" Джузеппе Верди в постановке народного артиста России Юрия Александрова.
Фото: Пресс-служба театра "Санктъ-Петербургъ Опера" Фото: Пресс-служба театра "Санктъ-Петербургъ Опера"
Фото: Пресс-служба театра "Санктъ-Петербургъ Опера"

Именно эта опера выбрана не случайно - роскошный костюмированный спектакль "Риголетто" считается одной из визитных карточек театра.

Фото: Предоставлено Фестивалем "Видеть музыку"
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- Нашу масштабную сценическую версию шедевра Верди мы показывали во многих странах и всегда с неизменным успехом, - говорит режиссер спектакля Юрий Александров. - Театр может похвастаться несколькими составами солистов, виртуозно исполняющими сложнейшую музыку.

Примечательно, что спектакль разрушает оперные штампы, принятые при постановках "Риголетто". В версии Юрия Александрова придворный шут - не горбун, а язвительный, умный, злой и совсем не старый человек.

- Горб и маска - всего лишь шутовское обличье, которое он носит при дворе герцога, - объясняет в театре. - Однако нравственное уродство нельзя скинуть, как маску. Неординарный человек, вынужденный терпеть постоянное унижение, он развлекается интригами, охотно принимает участие в забавах своего господина и его окружения.

Гастроли театра "Санктъ-Петербургъ Опера" включены в культурную программу Павильона России на "Экспо-2020".

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