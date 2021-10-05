В Петербурге определили компанию-строителя метрополитена

Компания "Метрострой Северной столицы" по решению правительства России признана единственным поставщиком, который будет осуществлять проектирование, строительство, а также ремонт станций метро в Петербурге. Об этом сообщили в Смольном.

Напомним, ранее строительством подземки в городе занималась компания "Метрострой", но в августе 2021 года по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области она была признана банкротом.

Компания "Метрострой Северной столицы" была учреждена в октябре прошлого года, 65 процентов акций предприятия принадлежит Петербургу. В Смольном отмечают, что новая компания примет на работу сотрудников обанкротившегося "Метростроя". Свою работу предприятие начнет 12 октября.

Перед новой компанией городские власти ставят достаточно амбициозную задачу - ускорить темпы строительства метро и к 2024 году сдать станции "Казаковская" и "Путиловская", которые станут началом коричневой ветки метро. Также в планах открытие станции "Горный институт" на Васильевском острове.

Кроме того, в обозримой перспективе в Петербурге, согласно планам городских властей, должно появиться еще восемь станций метро, а одна станция запланирована в городе Кудрово Ленинградской области.

Стоит отметить, что все планы по строительству подземки в Петербурге неоднократно переносились. Во-первых, в Петербурге довольно сложные грунты и многие станции необходимо прокладывать на большой глубине, что существенно увеличивает расходы. Во-вторых, компания "Метрострой" в последние годы находилась в довольно сложном положении, например, сотрудникам задерживали зарплату, что не могло не сказаться на темпах строительства подземки.