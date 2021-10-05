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05.10.2021 16:01
Рубрика: Общество

В регионах России выявлены случаи заболевания гриппом

Текст: Вера Черенева

В пяти регионах России выявили 16 случаев заболевания гриппом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выступление заведующей лабораторией НИИ гриппа имени Смородинцева Анны Сомининой на проходящем в Петербурге II Международном форуме "Дни вирусологии 2021".

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Соминина высказала озабоченность тем, что грипп выявлен так рано, обычно этот вирус начинает активно циркулировать в конце года.

Эксперт рассматривает два варианта развития событий. Так, коронавирусная инфекция может подавить распространение гриппа, эта картина наблюдалась во всем мире в прошлом году.

Но с другой стороны, отсутствие гриппа в прошлом году привело к снижению популяционного иммунитет, и не исключено, что этот вирус в текущем сезоне проявит активность.

К слову, в Петербурге от гриппа планируется привить не менее 3,2 миллиона человек, что составит 60 процентов от населения города.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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