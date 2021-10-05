В Вологодской области введут QR-коды для посещения общественных мест

В Вологодской области с 9 октября будут введены ограничения. Для посещения общественных мест придется предъявить QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенную коронавирусную инфекцию. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19 сообщил заместитель губернатора региона Антон Кольцов.

В частности, код понадобится при посещении предприятий общепита, кинотеатров, театров, концертных залов, музеев, фитнес-клубов, лекций, тренингов и мастер-классов. Посетитель также должен показать документ, подтверждающий личность. Несовершеннолетним никаких документов предъявлять не требуется.

Вносятся изменения и в правила оказания медпомощи. Так, профосмотры и диспансеризация будут проводиться только после предъявления сертификата о вакцинации. Потребуются эти документы и при оказании плановой медицинской помощи. Исключение сделают для беременных женщин и тех, кто участвует в протоколах ЭКО, да также для пациентов, проходящих лечение по профилям: онкология, гематология и психиатрия.

Вводимые ограничения местные власти называют вынужденной мерой. В последние недели в регионе резко выросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Например, накануне выявлено 265 новых случаев болезни.

Растет число госпитализированных. По сравнению с осенью прошлого года, когда также отмечался подъем заболеваемости, заразившихся было в четыре раза меньше, чем сейчас. Пациенты все чаще поступают в тяжелом состоянии. Так, за сентябрь количество таких пациентов выросло в 1,7 раза. Что касается вакцинации, в июле прививки сделали более 61 тысячи вологжан, а в сентябре - 38 тысяч. В таких условиях, отметили на заседании оперштаба, темпы иммунизации пока не позволяют управлять эпидемиологической ситуацией.