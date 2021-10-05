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5 октября 2021 г.

Постановление правительства Вологодской области от 5 октября 2021 года № 1152 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Деятельность организаций общественного питания (за исключением обслуживания при организации питания работников), а также организаций, осуществляющих деятельность, перечисленную в абзацах втором - шестом и девятом пункта 3 настоящего постановления, осуществляется при условии допуска совершеннолетних посетителей, имеющих один из следующих документов:

оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата профилактической прививки от COVID-19;

оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев);

справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по месту жительства гражданина;

справку, подтверждающую прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученную в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

Допуск совершеннолетних граждан на объекты и мероприятия, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется после проведения сотрудниками организаций проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде либо документах, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта, сведениям в документе, удостоверяющем личность.

1.2 пункт 8 дополнить подпунктом 8.21 следующего содержания:

"8.21 совершеннолетних граждан при посещении ими организаций общественного питания (за исключением обслуживания при организации питания работников), спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, фитнес-клубов, кинотеатров, театров, библиотек, музеев, а также иных объектов по проведению концертов, представлений, спектаклей, киносеансов и иных развлекательных и досуговых мероприятий иметь один из следующих документов:

оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата профилактической прививки от COVID-19;

оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев);

справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по месту жительства гражданина;

справку, подтверждающую прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученную в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

1.3 дополнить пунктами 111 и 112 следующего содержания:

"111. Проведение профилактических мероприятий осуществляется в отношении совершеннолетних граждан в части диспансеризации и профилактических медицинских осмотров (за исключением вакцинации, обязательных периодических и предварительных медицинских осмотров отдельных категорий работников, а также углубленной диспансеризации перенесших COVID-19 пациентов), при условии наличия у граждан одного из следующих документов:

оригинала (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата профилактической прививки от COVID-19;

оригинала (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев);

справки, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по месту жительства гражданина;

справки, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию.

112. Оказание плановой медицинской помощи совершеннолетним гражданам в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневных стационаров осуществляется при условии наличия у граждан одного из документов, перечисленных в пункте 111 настоящего постановления, за исключением:

пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний или перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих";

пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний, в том числе пациентов, которые проходят (завершают) курс лечения в стационаре;

пациентов, направляемых для вакцинации, оказания плановой медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология" (в части использования вспомогательных репродуктивных технологий), "гематология", "онкология", "психиатрия".".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 6 октября 2021 года, за исключением подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 9 октября 2021 года.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов



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