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05.10.2021 21:03

Жители района в Вологодской области стали регистрироваться в нацпарке

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 227(8578)
Жители Кирилловского района приступили к утверждению объектов недвижимости, которые они возвели на территории национального парка "Русский Север". Всего необходимо оформить более 600 земельных участков и 70 жилых домов.

Наша газета регулярно следит за ситуацией с живущими на землях нацпарка. А это 80 процентов населения муниципалитета - 13 тысяч человек. Их проблема в том, что национальные парки (это относится ко всей Российской Федерации) имеют особый правовой статус. Он защищает природные территории, но ущемляет в правах граждан. Жители не имеют возможности свободно продавать и покупать землю, строения. Из-за жестких ограничений они не могли использовать средства материнского капитала на строительство либо реконструкцию индивидуальных жилых домов, оформить землю для садоводства. Местные же власти не имели возможности расселять аварийные здания, проводить модернизацию предприятий и дорог. За любым разрешением обращались в федеральный центр.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Теперь приняли поправки к закону "Об особо охраняемых природных территориях". Местные жители могут узаконить собственные жилые дома. Работа по нормативному обеспечению снятия ограничений завершена, принятый федеральный закон допускает оборот имущества для людей, проживающих на территории национального парка "Русский Север".

- В населенных пунктах становятся возможными свободный оборот земельных участков, строительство жилых и социальных объектов. Район получил реальную возможность продолжить свое социально-экономическое развитие, - подчеркнул заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак на оперативном совещании в региональном правительстве.

Но для того чтобы закон заработал в полную силу, необходимо согласовать правила землепользования и застройки шести поселений Кирилловского района с Министерством природных ресурсов Российской Федерации. В конце июня нынешнего года проекты правил землепользования и застройки Алешинского, Николоторжского и Липовского поселений направили в ведомство. Они уже согласованы. После их обсуждения с населением проекты вынесут на рассмотрение правительства Вологодской области.

Что касается трех оставшихся проектов - Чарозерского и Ферапонтовского поселений и города Кириллова, комитет градостроительства и архитектуры Вологодчины продолжит работу по их согласованию с Минприроды России.

- Жители Кириллова теперь знают, какие возможности у них появляются благодаря новому законодательству. Уверен, что наша туристическая жемчужина, музей под открытым небом - город Кириллов и весь район - начнет новую страницу своей истории. Будем совместно решать, какие объекты необходимо построить, какие дороги отремонтировать. Теперь появляется гораздо больше возможностей для развития, - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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