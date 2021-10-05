Аксенов подтвердил следственные действия в отношении главы Евпатории

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил проведение следственных действий в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Харитоненко, подозреваемой в злоупотреблении служебными полномочиями при переводе муниципальных земель из категории рекреационных в предназначенные для многоэтажного строительства.

- Сейчас правоохранительные органы проводят все необходимые действия, - написал Аксенов в соцсетях. - Контроль за деятельностью должностных лиц всех уровней будет усилен. Это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет.

Напомним, в здании городского совета Евпатории прошли следственные действия. А следователи задали необходимые вопросы Олесе Харитоненко.

Ранее СК возбудил дело в отношении замначальника отдела Госкомрегистра РК, незаконно зарегистрировавшего на коммерческую фирму право собственности на земельный участок площадью более 775 тысяч квадратных метров в Евпатории. По данным депутата горсовета Евпатории Оксаны Тараниной, кадастровая стоимость оформленного в частную собственность участка - более 7,1 миллиарда рублей. При этом обязательной правовой экспертизы при оформлении земли не было, а руководство города по каким-то причинам не пыталось вернуть землю в муниципальную собственность.