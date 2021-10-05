Главные призы "Киношока" в Анапе собрал новый якутский фильм

Феномен безоговорочной мировой очарованности якутским кино повторился и на юбилейном "Киношоке".

Фильм "Вертолет" продюсера Иннокентия Васильева взял все главные награды старейшего тридцатого российского кинофестиваля. Главный приз "Киношока" - "Золотую лозу" за лучший полнометражный фильм. Приз за лучшую режиссуру - Михаила Лукачевского. Приз имени Александра Княжинского за лучшую операторскую работу - Семена Аманатова. Приз кинопрессы "за кинематографическое преодоление времени и пространства". Продюсер, автор сценария Иннокентий Васильев (он же - мегапопулярный в Якутии эстрадный певец Лэгэнтэй и одновременно чиновник, занимающийся государственными межнациональными отношениями) в лучах своей новой славы выглядел более чем органично - его личное обаяние снижало весь пафос публичных признаний, выслушать которых на фестивале ему пришлось немало.

"Фильм мы долго снимали. Всякое было, иногда руки опускались, - признавался сам триумфатор Иннокентий Васильев. - Но Михаил (Лукачевский, режиссер. - Ред.) всегда находил выход. И получить такую оценку нашего труда - это мотивирует. Даю слово Севера - будут с нашего региона еще хорошие картины!.. Якутское кино ведь это крепкая семья. Очень малыми суммами делается - на энтузиазме. Где-то средств недостает, а у кого-то осталось - друг с другом делятся, помогают. И смотрят наше национальное кино в Якутии очень хорошо - якутский зритель патриотичен: если показывают якутский фильм - надо обязательно идти, и не один раз. Поколения воспитываются на наших фильмах. Но вопрос в том, как расширить географию якутского кино, и выйти на федеральный уровень..."

В его картине все персонажи - из жизни, хотя художественный "замес" реальности с мифологией поражает воображение даже узкоспециализированных знатоков якутского кино. И самый безумный герой "Вертолета" - северный Кулибин, который в моменты прояснения сознания совершает чудеса, - это реальный необычный человек из Верхоянского района на севере Якутии. Он каждый день встает, пьет чай и идет помогать соседям - своего хозяйства нет, так он кому сено скосит, кому сети на моторке расставит, - и так изо дня в день, из года в год, и абсолютно бескорыстно, как своим родным.

В фильме семейная жизненная ситуации сгущается: молодая пара с грудным ребенком навещает пожилых родителей, живущих в труднодоступном северном поселке. Ребенок неожиданно заболевает. Нужных лекарств нет, телефонную линию оборвало, дороги из-за половодья размыло... Чтобы вызвать санитарный рейс, отец ребенка решается самостоятельно добраться до райцентра, и путь ему предстоит долгий и опасный.

"Люди живут в маленьком поселке одной семьей, но когда прилетает вертолет, становятся врагами - из-за одного спасительного места в вертолете, - рассказывал Иннокентий Васильев. - А потом снова общаются, как ни в чем не бывало... Финал в фильме мы меняли три раза. Нельзя было переходить на позитивный лад. Были фантастические варианты - когда Северное море заходит в сторону материка и захватывает землю, Саха исчезает с карты... Второй финал - ребенок умирает. Но актер из-за суеверий отказался играть роль отца, на руках у которого погибает ребенок (в тот момент у него самого родились близняшки), и конец пришлось переписывать... Я сам родом с Верхоянских гор, это в сторону северного моря; знаю, по каким законам строится местная жизнь..."

Фильм остался с открытым финалом. Запомнится он и массой этнографических находок с симпатичными деталями - например, такими, как лассо в отсутствие живого оленя забрасывают на велосипед. И самой идеей "обожествления" роли вертолета в жизни маленького поселка и маленького (буквально) человека, оказавшегося на грани смерти.

Когда люди начинают себя вести так, что надеяться приходится только на якутские чудеса да на божество, прилетевшее с неба.