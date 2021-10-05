Прокуратура проверит причины оползня в Сочи, повредившего 20 домов

Сотрудники прокуратуры Краснодарского края начали проверку по факту подвижки грунта в результате обильных осадков в Лазаревском районе Сочи, в результате которого произошло смещение 20 жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Кубани.

На место происшествия выехал заместитель прокурора края - прокурор города Сочи Вячеслав Овечкин.

Напомним, ЧП произошло в селе Сергей-Поле. Здесь после сильнейшего ночного ливня произошла подвижка грунта в коттеджном поселке, из-за чего сместились 20 жилых домов и участок дороги на улице Новошкольной.

- Подвижка грунта произошла на площади примерно в 15 гектар, - уточнили в оперативном штабе Кубани. - В результате 20 жилых домов вместе с фундаментами сместились на расстояние до 30 метров. Разрушена дорога. Опоры газовых труб и электролиний наклонились, газоснабжение и электроснабжение отключено в пределах коттеджного поселка. На месте работает городской оперативный штаб.

Как выяснилось, домов из этих домов были заселены, в них проживают 28 человек. Сейчас идет эвакуация, для размещения подготовили санаторий "АкваЛоо". По предварительным данным правоохранителей, погибших и пострадавших нет.

"Сильные ливни продолжались в Сочи два дня. Все силы и средства были заранее переведены в режим повышенной готовности, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Лично контролирую работу городского оперативного штаба. Всем семья, пострадавшим от непогоды, окажем помощь, никто не останется один на один со своей бедой".