В Сочи из-за обильных осадков произошло смещение 20 жилых домов

В Лазаревском районе Сочи в результате обильных осадков произошла подвижка грунта, из-за чего сместились 20 жилых домов и участок дороги в коттеджном поселке села Сергей-Поле по улице Новошкольной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кубани.

Дома вместе с фундаментами сместились по ходу движения грунта. Из 20 поврежденных домов восемь заселены. Опоры газовых труб и электролиний наклонились, газо- и электроснабжение и отключено в пределах коттеджного поселка.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуированных жителей поселка разместят в санатории.

Всего к ликвидации последствий привлекается 26 человек и 12 единиц техники.

В экстренном ведомстве работает оперативный штаб. Ситуация находится на особом контроле. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС России по Кубани под руководством временно исполняющего обязанности начальника управления по Сочи Виктора Бабенко.

Как уточнили в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье", просадка дорожного полотна с образованием двух поперечных трещин покрытия, расположенных на расстоянии примерно 70 метров друг от друг, толщиной от 15 до 70 сантиметров на всю ширину проезжей части, произошла на автодороге А-147 Джубга - Сочи в районе Мамайского перевала.

В образовавшуюся трещину со стороны Дагомыса отсыпан самосвал инертного материала. На подъезде еще три самосвала с асфальтной крошкой. На месте работает самосвал, погрузчик и еще четыре единицы техники.

На место прибыли специалисты дорожных служб и спецтехника. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время движение грузового автотранспорта через Мамайский перевал приостановлено. Движение на пострадавшем участке идет по одной полосе, организован реверс.

Накануне в Сочи начался залповый ливень, который подтопил четыре придомовые территории. На курорте объявлено штормовое предупреждение.