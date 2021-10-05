В Сочи из-за оползня, повредившего дома, ввели локальный режим ЧС

В Лазаревском районе Сочи после подвижки грунта, повредившего 20 домов в коттеджном поселке в селе Сергей-Поле, введен локальный режим ЧС. Об этом сообщил мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

- Осмотрел со специалистами муниципальную дорогу в Варваровку, разрушения серьезные. Принято решение ввести здесь локальный режим ЧС, чтобы оперативно выделить финансирование и как можно быстрее восстановить дорогу. Пока же оказываем жителям всю необходимую помощь, - написал глава муниципалитета в своем Telegram-канале.

По информации ГУ МЧС по Кубани, на месте чрезвычайной ситуации, вызванной подвижкой грунта, в настоящий момент проводится визуальный осмотр состояния зданий и сооружений.

- Спланирована работа межведомственной комиссии. К работе готов пункт временного размещения на базе санатория. Организована работа специалиста психологической службы Главного управления и дежурство инспектора надзорной деятельности в пункте временного размещения. Проведено внеочередное заседание КЧС и ПБ администрации города Сочи, - рассказал начальник пресс-службы ведомства Никита Гавриляк. - Для ликвидации ЧС привлекается группировка сил и средств общей численностью 125 человек и 37 единиц техники.

По словам мэра (он побывал в селе Сергей-Поле вместе с прокурором Сочи Вячеславом Овечкиным), за последние двое суток на территории города выпало до 50 миллиметров осадков, что значительно превышает норму. Мощный ливень привел к подтоплению 14 придомовых территорий в разных районах без захода воды в жилые дома и социальные учреждения. Падали деревья, зафиксированы нарушения в работе системы электроснабжения.

- Эти последствия уже устранены, - отметил Алексей Копайгородский. - Объекты санаторно-курортной и туристической отрасли не пострадали.

На только что состоявшемся в администрации Кубани расширенном планерном совещании губернатор Вениамин Кондратьев потребовал оперативно ликвидировать все последствия непогоды в Сочи и помочь людям.

Первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко рассказал, что последствия разгула стихии устраняют оперативные службы МЧС, муниципальной службы спасения, Сочинского пожарного гарнизона, дорожники и аварийные бригады коммунальных предприятий - всего около 400 человек и 70 единиц техники.