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Рубрика: Общество

Что рассказали про лучшего педагога России коллеги и ученики

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Сегодня еще до полудня холлы и классы тюменской гимназии №16 взорвались от аплодисментов - так ученики и педагоги издалека поздравили преподавательницу физики Екатерину Костылеву с абсолютной победой на Всероссийском конкурсе "Учитель года России - 2021".

Школьники и коллеги слали ей эсэмэски, сообщения в месенджерах и признавались, что на меньшее и не рассчитывали. Большого хрустального пеликана Екатерине Сергеевне вручат 10 октября в Государственном Кремлевском дворце. Можно будет забыть про долгие месяцы тренировок и подготовок к выступлению наравне с сильнейшими наставниками со всей страны, и вновь окунуться в привычную школьную суету с уроками, классным руководством, педсоветами и, конечно, вернуться к любимым детям из 10-го класса.

Фото: Елена Мелихова
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Лидер народного конкурса - большая молодец. Вот как оценивает коллегу и. о. директора гимназии № 16, где работает Костылева, Андрей Евдокимов:

- Достойная презентация профессионального труда. Гордимся нашей Катериной, великолепно знающей сложнейший предмет, но, что самое главное, искренне любящей ребятишек!

Замдиректора гимназии Анастасия Невидимова спешит добавить:

- Однозначно заслуженная победа! Вы не подумайте, что мы кокетничаем, но наша Екатерина Сергеевна - это будущее отечественного образования. Хотим, чтобы все молодые учителя равнялись на нее.

Об открытости, позитивности и энергичности педагога говорит десятиклассница Аня Черных:

- Это очень чувствительный по отношению к школьникам учитель. Если не поймешь параграф, пригласит в тишине и покое разобрать материал. А для девчонок она стала лучшей старшей подругой: мы обсуждали такие темы, какие не могли открыть родителям, и всегда получали дельный совет.

Добавим, что в 2008 году в пятерку финалистов конкурса "Учитель года России" выходила Елена Володина из тюменской гимназии № 16. В 2012 году этот успех повторил Дмитрий Коляденко, тоже из "шестнадцатой". Ну а нынче Екатерина Костылева, их молодая коллега, стала абсолютной победительницей (кстати, в прошлом году по итогам конкурсного отбора она вошла в число лучших учителей страны, получивших президентскую премию).

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