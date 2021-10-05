Что рассказали про лучшего педагога России коллеги и ученики

Школьники и коллеги слали ей эсэмэски, сообщения в месенджерах и признавались, что на меньшее и не рассчитывали. Большого хрустального пеликана Екатерине Сергеевне вручат 10 октября в Государственном Кремлевском дворце. Можно будет забыть про долгие месяцы тренировок и подготовок к выступлению наравне с сильнейшими наставниками со всей страны, и вновь окунуться в привычную школьную суету с уроками, классным руководством, педсоветами и, конечно, вернуться к любимым детям из 10-го класса.

Лидер народного конкурса - большая молодец. Вот как оценивает коллегу и. о. директора гимназии № 16, где работает Костылева, Андрей Евдокимов:

- Достойная презентация профессионального труда. Гордимся нашей Катериной, великолепно знающей сложнейший предмет, но, что самое главное, искренне любящей ребятишек!

Замдиректора гимназии Анастасия Невидимова спешит добавить:

- Однозначно заслуженная победа! Вы не подумайте, что мы кокетничаем, но наша Екатерина Сергеевна - это будущее отечественного образования. Хотим, чтобы все молодые учителя равнялись на нее.

Об открытости, позитивности и энергичности педагога говорит десятиклассница Аня Черных:

- Это очень чувствительный по отношению к школьникам учитель. Если не поймешь параграф, пригласит в тишине и покое разобрать материал. А для девчонок она стала лучшей старшей подругой: мы обсуждали такие темы, какие не могли открыть родителям, и всегда получали дельный совет.

Добавим, что в 2008 году в пятерку финалистов конкурса "Учитель года России" выходила Елена Володина из тюменской гимназии № 16. В 2012 году этот успех повторил Дмитрий Коляденко, тоже из "шестнадцатой". Ну а нынче Екатерина Костылева, их молодая коллега, стала абсолютной победительницей (кстати, в прошлом году по итогам конкурсного отбора она вошла в число лучших учителей страны, получивших президентскую премию).