Россия увеличит беспошлинные поставки ГСМ в Киргизию

Беспошлинные поставки горюче-смазочных материалов в Киргизию из России будут увеличены. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров КР.

По словам главы ассоциации Каната Эшатова, в ходе прошедших переговоров удалось договориться с российской стороной о выделении республике дополнительных объемов ГСМ.

- Речи идет о почти 200 тысячах тонн бензина и около 80 тысячах тонн дизельного топлива. Этого стране хватит до конца года, - сказал Канат Эшатов.

Ранее в Ассоциации нефтетрейдеров сообщили об исчерпании Киргизией лимита на беспошлинные поставки горюче-смазочных материалов из России.

Согласно индикативному балансу, который подписывают РФ и КР, республика до конца 2021-го должна была получить без уплаты таможенной пошлины 460 тысяч тонн бензина и 585 тысяч - дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей. Однако эти объемы были израсходованы уже в августе текущего года.

В результате возникла ситуация, при которой КР рисковала остаться без поставок беспошлинных ГСМ из России, что неминуемо привело бы к резкому росту цен на топливо в республике.