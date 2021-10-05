Российские студенты стали чемпионами мира по программированию

В Москве прошел финал Международного студенческого чемпионата мира по программированию (ICPC). Российская сборная выиграла эти престижные международные соревнования, взяв не только высшую награду - кубок, но и три из четырех золотых медалей, а также одну бронзу.

В чемпионате, который впервые проходил в Москве, участвовали 118 команд из более чем 40 стран мира. Россию представляли15 команд. Обладателем кубка и золотой медали стала сборная Нижегородского государственного университета.

Золотые медали также получили сборные из Санкт-Петербургского университета ИТМО и МФТИ. Бронза - у команды ВШЭ.

Напомним, что ранее наши студенты уже 14 раз становились чемпионами мира, причем последние 8 лет они просто не выпускали кубок победителя из рук. И вот - девятая подряд победа.

6 октября с победителями встретится председатель правительства Михаил Мишустин.